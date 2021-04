Situaci se snažily dětem ulehčit i usměvavé učitelky, díky nimž se návrat odehrával ve velmi odlehčené náladě. „Čím nám začíná hodina,“ ptala se učitelka Tereza Slavíčková. Jeden z žáků na to odpověděl: „Testováním!“ Vyučující rychle zareagovala: „To si tedy napíšeme hned nějakou písemku,“ usmála se a ve třídě se ozvalo hlasité „Ne!“ „A jak se tedy budeme testovat,“ dotázala se učitelka a následně si děti vzaly do ruky seznam instrukcí a jedno po druhém četlo, jak budou probíhat začátky vyučovacích hodin. Poté si všichni provedli test z nosu, který vyšel u kantorů i žáků v lubenské škole negativně.

„Za návrat jsme samozřejmě rádi. Je to velmi nepříjemná doba a na dětech, zvlášť na těch menších, je velmi znát, že do školy potřebují,“ pronesl ředitel školy Radek Vyskočil, který nevidí v organizaci závažné problémy. „Děti jsme rozdělili do menších skupin, prostoru tady máme relativně dost, takže to máme celkem snadné. Testujeme v prázdných třídách a doufáme, že dlouho vydržíme negativní, neboť pro dítě musí být nepříjemné, kdyby muselo z kolektivu zase jít domů,“ uvědomuje si Radek Vyskočil, který se dohodl s kolegy, že tento týden budou žáci dělat věci, které jinak nemohou, tedy především skupinové práce. „Čekali jsme také, že budeme chodit víc ven, abychom využili celý areál, ale počasí zatím nepřeje,“ konstatoval

Také v 1. základní škole v Rakovníku měli všichni žáci negativní test, podobně jako kantoři. Ředitel školy si povšiml, že žáků bylo o něco méně, než je obvyklé. „Absence je lehce vyšší, než když je klasická prezenční výuka bez testování. Důvody mohou být různé, nemusí to být pouze nechuť rodičů k testování svých dětí, může v tom hrát roli i nemoc. Bližší informace od rodičů zatím nemáme,“ uvedl Karel Folber.

Ve 3. základní škole v Rakovníku chybělo nakonec deset dětí z celkových dvou set, které měli do lavic v pondělí zamířit. Žáci se zde první den testovali ve třídách. „Máme velkou budovu, takže jsme testovací místnosti udělali v jiných třídách, než se učí a pak se děti zase vrátily do svých učeben. Všechny testy byly negativní,“ informoval ředitel školy Jan Křikava.

Do řevničovské školy zamířilo v pondělí celkem 48 dětí a také tady nikdo nakonec nemusel zpět domů. „Pouze jeden z rodičů odmítá testování a nechal si dítě doma, další jedno dítě bylo nemocné. V tomto směru tedy nebyl s rodiči problém,“ konstatoval Václav Řešátko, ředitel ZŠ a MŠ Řevničov.

Žáci chodili již od šesti hodin nejprve do tělocvičny, kde se nechali otestovat pod dohledem pěti zaměstnanců školy. „U testování mohli být i rodiče a všechno dopadlo v pořádku,“ dodal ředitel.