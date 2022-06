Celkem se do hlasování zapojilo 363 respondentů, 26 hlasů bylo neplatných. Zvítězil systém elektronické atletické časomíry pro regulérnost závodů pořádaných pro mateřinky, základní a střední školy a atletický oddíl v Rakovníku. Časomíra má být umístěna na atletický ovál u 3. základní školy a atletický areál sokolovny. Náklady na její pořízení jsou odhadovány na 430 tisíc korun. Panely, které mají obsahovat základní informace o městě a jeho historii, mají být umístěny vždy ke konkrétnímu místu. Jejich náklady se odhadují na půl milionu korun.

Autobusová zastávka v ulici Dukelských hrdinů, která měla být vybudována z důvodu lepší dostupnosti pro starší občany a bezpečnost malých dětí v lokalitě Za Nemocnicí, nakonec dostala množství záporný hlasů. V participativním rozpočtu tak neuspěla. Hlasujícím vadilo vykácení několika stromů, které by vyžadovalo vybudování zálivky.

„Pokud bychom měli porazit čtyři stromy, nevím, jak bychom tento čin ustáli, když vidím, jak se lidé bouřili proti kácení u gymnázia. Neradi bychom občany naštvali,“ konstatoval rakovnický starosta Luděk Štíbr, který chce vyvolat opětovnou diskuzi s policií, o zastavování přímo na silnici, jak je to běžné třeba v Kladně. „Nemyslím si, že by vybudování zastávky v jízdním pruhu měl být problém. Linka tam na chvíli zastaví, lidé vystoupí, auta počkají a jede se dál. Tato zastávka má v místě za nemocnicí logiku a zejména pro starší občany tu chybí. Navíc by její zřízení bylo mnohem méně finančně náročné, než vybudování zálivu, kde se ceny pohybují ve sta tisících,“ uvědomuje si starosta města Luděk Štíbr.