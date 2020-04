ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Tento názor sdílí například i ředitel ZŠ a MŠ Lubná Radek Vyskočil. „Zase to nechali na rozhodnutí rodičů a školy, z ministerstva školství nemáme jasné podklady a hlavně chybí zdravotní podmínky od ministerstva zdravotnictví, jak a co všechno máme nastavovat. Navíc těžko můžeme uhlídat, aby kontakt mezi malými dětmi nebyl žádný a z hlediska hygieny to stejně ztratí smysl,“ myslí si Radek Vyskočil.

Otazníků je hodně, třeba nad rouškami

Poměrně skeptický je například i ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec Milan Dvořák. „Proveditelné to na naší škole sice bude, ale otazníků je hodně, třeba nad rouškami. Ve třídách by je děti mít nemusely a když půjdou na chodbu nebo na záchod, tak naopak ano. Přijde mi to jako kočkopes,“ podivuje se Milan Dvořák. Podle ředitele mšecké školy budou nespokojení i rodiče. „Nebude to spravedlivé, protože když se nemají učitelé střídat, tak půlka dětí na prvním stupni bude mít svoji třídní učitelku a druhá půlka bude mít třeba tělocvikáře z druhého stupně. Toto pravidlo mi přijde divné a určitě přinese vlnu nevole,“ předpokládá Milan Dvořák, který vidí komplikaci také ve skloubení klasické a distanční výuky, podobně jako ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová. „Když to celé bude na dobrovolné bázi, někteří rodiče by děti neposlali, jiní poslali, takže učitelka by dopoledne vyučovala a odpoledne se věnovala online vzdělávání? To nemá hlavu ani patu,“ podivuje se Marie Kruntová.

Ta zatím jako mnozí další vyčkává na oficiální zprávy, proto doposud nečiní žádné kroky k přípravě. „Situace se mění každým dnem, takže si počkám na oficiální vyjádření, ale nějaké kroky v hlavě mám. Za těchto podmínek je ale otazníků opravdu hodně. Jak by to bylo se stravováním. Pokud nebude, nebude ani školní družina, protože děti tady nemůžete nechat do odpoledne bez jídla. Akorát se vytváří panika u žáků, rodičů i učitelů, kteří se mě neustále dotazují, jak to vlastně bude dál,“ popisuje Marie Kruntová, podle níž by už školy mohly zůstat do prázdnin zavřené. „Když už to vydrželo do konce května, tak ať to nechají až do prázdnin. Hlavně ať nám řeknou, jak máme hodnotit žáky na konci roku a jak uzavřít ročníky,“ doplňuje čistecká ředitelka.

Více problémů než užitku

Podobně to vidí i ředitelé rakovnických škol. „Sice je předčasné v tuto chvíli dělat nějaké závěry, ale podle informací, které zatím máme, to považuji za velmi komplikované. Má spíš pocit, že to přinese více problémů než užitku v oblasti vzdělávání dětí. Využití asistentů, učitelů z druhého stupně, pobyt dětí, dodržování hygienických pravidel, schopnost malinkých dětí na prvním stupni všechno toto respektovat… Bude to velmi náročný úkol,“ předpokládá ředitel 2. ZŠ Rakovník Zdeněk Brabec.

„Nyní se o tom nemá smysl moc bavit, protože za několik týdnů bude všechno jinak. Když se k tomu mám ale vyjádřit nyní, tak budu doporučovat všem rodičům, aby využili dobrovolnosti a děti do školy neposílali, pokud to vyloženě nepotřebují, protože to je takový kočkopes a za měsíc výuky se nic neudělá,“ myslí si ředitel 3. ZŠ Rakovník Jan Křikava.