Podle Dušana Godeši, jednatele ÚMK Rakovník, která aquapark v Rakovníku provozuje, je situace mnohem lepší než před měsícem. Ve víkendových dnech si do venkovního areálu najde cestu až tisíc lidí denně. „Rekordy návštěvnosti ještě netrháme. Když se bazén otevřel, byly i silnější dny, ale určitě se situace výrazně zlepšila, čemuž napovídá i počasí. Je to ovšem hodně nárazové. Jeden den je areál plný, jindy je tu lidí výrazně méně, i když jsou třeba podobné teploty,“ popisuje Dušan Godeša.

Do rakovnického AquapRaku chodí dvakrát týdně například i Sandra Rulfová z Rakovníka, která si prostory nově zrekonstruovaného areálu pochvaluje. „Prostory jsou tady opravdu super, akorát mi tam chybí venkovní občerstvení. Byli jsme v aquaparku teď v sobotu dopoledne a nemohli jsme si venku koupit žádné pití, pouze zmrzlinu, dokud se neotevřela hospoda,“ upozorňuje Sandra Rulfová.

Rakovnický AquapRak vede také u bývalého vynikajícího rakovnického boxera Petra Mendíka či Larisy Šejnové z Hořesedel. „Dříve jsme jezdili do Žatce a jsem ráda, že už konečně nikam nemusím. Aquapark nám bohatě stačí, je to tam moc fajn. Také se občas zajedeme vykoupat do Chrášťan do Stodoly,“ říká Larisa Šejnová.

Stále více lidí si po koronavirových opatřeních a chladnějších dnech hledá cestu i do areálu Tyršova koupaliště v Rakovníku, který loni prošel rekonstrukcí a také letos zde došlo k menším opravám.

„Většinou chodím na Tyršovo koupaliště. Líbí se mi, jak je to tam velké a moderně předělané. Hlavně voda není chlorovaná, což oceňuji nejvíce. Záchody jsou hezké a vždy čisté a občerstvení je super,“ popisuje jedna z pravidelných návštěvnic Valentýna Karhánková. Zrekonstruovaný areál upřednostňuje i rakovnický florbalista Vít Němeček. „Pokud nevyrazím na Berounku, tak se mi líbí Tyršák. Je to tam moc hezky zrekonstruované,“ potvrzuje Němeček.

Na Tyršově koupališti dlouhodobě bojují s kvalitou vody, která se ovšem podle provozovatele Romana Jaška zlepšila. „Jelikož už jsme vodu dostali do fáze, že je vše zase v pořádku, poté, co všechno sem nateklo z Krušovic, tak se zvedla i návštěvnost. V těchto teplých dnech k nám chodilo i pět set až šest set lidí,“ popisuje Roman Jašek, který ovšem i přes určité zlepšení není se stavem vody úplně spokojen. „Děláme pro to všechno, ale pořád to není podle mých představ. Potrvá ještě tak dva roky, než se to tu vybagruje a všechno bahno se dá pryč,“ myslí si.

Alžběta Brabcová z Pavlíkova pro změnu oceňuje vesnické rybníky. „Ráda chodím na Lubné, kde je malý rybník schovaný za horizontem, takže je tam klídek. Letos ne, ale v předchozích letech jsme jezdili také na Wolmannův rybník, který se nachází v lese mezi Novým Domem a Rudou. Ten se stal poslední dobou celkem vyhledávaným,“ povšimla si Alžběta Brabcová. Velmi vyhledávaným je tradičně také Bucký rybník. Naopak v Senci mají kvůli koronaviru pro letošní sezonu zavřeno.

Tipy redakce na osvěžení:



AquapRak Rakovník: Nově zrekonstruovaný rakovnický aquapark nabízí osvěžení ve vnitřním i venkovním areálu. Uvnitř najdete velký bazén a atrakce jako dva tobogány, divokou řeku, dětské brouzdaliště, vířivky či Kneippův chodník. Venku se nachází velký bazén a brouzdaliště. Aktuální teplota venkovní vody činí 28 stupňů, venkovní o stupeň více.



Tyršovo koupaliště: Také areál Tyršova koupaliště prošel podobně jako rakovnický AquapRak rekonstrukcí. Bylo zde vybudováno nové zázemí celého areálu včetně pergoly, která kromě restaurace nabízí kryté posezení a letní místnost, nebo převlékacích kabin. Modernizace se dočkala také mola, osvětlení, přístupové cesty a schodiště ve svahu. Kvalitě vody se oproti jarním měsícům zlepšila.



Senecký rybník: Stále častěji vyhledávanou lokalitou, kde si lidé v letních měsících mohou ochladit svá těla, je rybník jižně od obce Senec, zvaný Senecký rybník. Rybník, jehož jižní část lemují stromy, je nejenže poměrně čistý, ale i dobře dostupný. Stačí jen projet kolem obecního úřadu a pokračovat dále po krátké polní cestě. Dá se zde i zaparkovat.



Podhorní rybník: Pokud má někdo rád místa, kde při koupání najde klid a nevadí mu vodní živočichové, může navštívit například Podhorní rybník nedaleko Rudy. Jeden z nejstarších rybníků na Novostrašecku je v současné době spolu s přilehlým mokřadem a podmáčenými loukami součástí přírodní rezervace Podhůrka.



Wolmanův rybník: Mezi Rudou a Novým domem hluboko v lesích se nachází Wolmannův rybník. Jedná se o velmi klidné místo. Vstup do vody je zde pozvolný, nachází se zde drobné kamínky a oblázky. Nejlepší přístup k rybníku je na kole.