„Je to něco mezi omezením návštěv a úplným zákazem. Návštěvy se objednávají telefonicky u sestaveného týmu pracovníků. Ti si určí termín návštěvy, neboť bude sloužit vždy jedna pracovnice v daný den a návštěvy si tedy mezi sebou rozdělí,“ přibližuje nové opatření ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí Miluše Jůnová.

Návštěvám se přeměří teplota, vydezinfikují si ruce, dostanou rukavice a přes obličej musí mít pochopitelně roušku. „Pokud by se situace ještě zhoršila, návštěvníci dostanou speciální ochranný set, který obsahuje plášť, čepici, rukavice, dezinfekci a návleky,“ doplňuje Jůnová.

Klienti rovněž mohou dostávat balíčky, a to denně od 13 do 14 hodin, kdy je vyzvedne jedna ze zaměstnankyň. „Navíc máme pro klienty takový balíček, kdyby měli chuť třeba na čokoládu, sušenku, noviny. Balíčky nabízí aktivizační pracovnice, která jezdí po odděleních,“ popisuje ředitelka.

Na každém oddělení jsou klientům k dispozici tablety, na nichž aktivizační pracovnice zprostředkovávají komunikaci s rodinou, a tak podle Jůnové obyvatelé domova nestrádají. Zatím také mohou vykonávat společné aktivity, většinou ve venkovním areálu. Nemusí mít roušku, ale musí dodržovat odstup. Roušku naopak musí mít všichni zaměstnanci. „Každý z nich také dostal půl litru dezinfekce na ruce a malou lahvičku na dolévání, aby ji měli k dispozici po cestách,“ vysvětluje Jůnová, podle níž má domov ochranných prostředků zatím dostatek.

V Domově Kolešovice může veřejnost od středečního dne svého blízkého navštívit pouze v čase od 14 do 16 ve všední den a od 14 do 17 v sobotu a svátky, a to pouze ve dvou a bez dětí. Jak uvedla ředitelka domova Taťána Čížková, vnitřní chod domova je zatím prakticky bez omezení. „Že bychom měli stravování jen na pokoji, to rozhodně ne. Klienti i nadále mohou provozovat různé aktivity, pouze hromadné akce mimo domov jsme zrušili,“ přibližuje Čížková.

Podle ředitelky kolešovického domova zatím jeho klienti zvládají situaci obstojně. „Samozřejmě média sledují, ale nevšimla jsem si, že by měli nějaké velké obavy. Za osm měsíců si už zvykli a ač současná situace není ideální, nemyslím si, že by je extra znervózňovala,“ ujišťuje Čížková. Ta má také zatím k dispozici dostatek ochranných pomůcek i personálu.

To v rakovnickém domově seniorů mohou zatím příbuzní navštívit tamní klienty jen během určených dvou hodin dopoledne a tří hodin odpoledne, a to včetně dětí. „Musí být ovšem jen ve vymezených prostorách, čili venku, u recepce, ve vestibulu či v zatím nevyužívaných jídelnách,“ upozorňuje ředitel Pavel Jenšovský.

V domově se i nadále pořádají společenské akce, a to zpravidla venku. „V případě, že jsou uvnitř, pořádáme je tak, aby přednášející měli dostatečný odstup, neboť jsou zvenčí,“ dodává Jenšovský.