Zdražování se ovšem projevuje i v úbytku návštěvnosti, čehož si povšiml kastelán Krakovce Jiří Sobek, který zažíval v době covidu rekordní sezony. „Kultura je první věc, kterou si lidé odpustí, když je potřeba šetřit. Rozdíl je sice v řádu procent, ale je to znát. Stouply veškeré náklady a když lidé přijdou k pokladně a vidí cenu vstupného, mnoho se jich otočí. To už tu bylo i dříve, ale rozhodně ne v takovém množství,“ pronesl Sobek.

Cena základního vstupného se letos zvýšila na 120 korun za dospělého, studenti platí 100 korun, děti 50. „Je snahou, aby vstupné pro studenty bylo výhodnější na úkor základního vstupného, ten rozdíl tam je poměrně malý. Jinak ale chodí všechny věkové skupiny, o něco málo pak tábory, na druhou stranu k nám jezdí mnohem častěji motorkáři, ale i motorkářské kluby, které si žádají samostatné prohlídky,“ uvedl kastelán.

Na Krakovci v rámci pracovní terapie také letos pracují vězni z Oráčova i Drahonic, jedna z odsouzených občas na hradě i provází. Co se týče akcí, tou nejbližší je koncert Oldřicha Janoty, který se uskuteční 30. července. Ještě předtím ovšem proběhne několik speciálních dětských prohlídek s Leontýnou, první se uskuteční v sobotu 23. července, dopolední i odpolední. Další budou následovat v nadcházejícím týdnu. Na začátku srpna na nádvoří zavítá Vladimír Václavek, ale také Duo Resonans. V srpnu je na programu Hradozámecká noc, ale také přednáška s názvem Pjér la Šé'z a koncert kapely Dopyjem a Pudem, a to 18. srpna.

Naopak na Křivoklátě bude kvůli absenci financí pouze koncert kapely Keks a Michala Šindeláře, který se uskuteční 22. července. V sobotu 27. srpna Hradozámecká noc. „Památky se potýkají s nedostatkem financí a ten zasáhl do pořádání akcí. Jinak si ovšem nemyslím, že by se celkové zdražování až tak promítlo do návštěvnosti. Lidé chodí podobně jako v předchozích letech, ale přesná čísla nemám. Samozřejmě se objeví procento návštěvníků, zejména cyklistů, kteří se podívají jen na nádvoří a zase odejdou, ale to je každý rok stejné,“ poznamenal kastelán hradu Petr Slabý.