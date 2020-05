„Situace je na konci května obdobná, jako před uvolňováním. Vedle kuchařů číšníků a osob samostatně výdělečně činných z oblasti služeb se v posledních týdnech a měsících mezi uchazeči objevovali i lidé, kteří měli domluvenou práci v zahraničí,“ uvedla Ledvinová.

Jen za duben Úřad práce s kontaktním pracovištěm v Rakovníku evidoval 249 nových uchazečů a podíl nezaměstnaných překročil tři procenta, což činilo téměř 1200 nezaměstnaných. V tomto ohledu je na tom Rakovnicko ještě dobře, neboť situace v České republice je, co se týče podílu nezaměstnaných, ještě o tři desetiny procenta horší.

Navíc nemalý podíl na utlumení nezaměstnanosti mělo i zahájení veřejně prospěšných prací v mnoha obcích rakovnického okresu. K úternímu dni nastoupilo celkem 52 lidí. „A to ještě některé velké podniky v našem regionu sice omezovaly výrobu, ale žádná z těchto firem své zaměstnance nepropouštěla,“ upozornila ředitelka.

Úřad práce ČR i po ukončení nouzového stavu využívá ve velké míře elektronickou komunikaci. Od 18. května již ale postupuje bez určitých zjednodušení. „Pokud například klient pošle žádost o některou dávku nebo podporu bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takové podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do pěti dnů od doručení podání,“ popsala Ledvinová.

V současné době jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin. Osobní jednání je možné pouze po předchozí emailové nebo telefonické dohodě. Vstup do budovy je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest. S ohledem na uvolnění opatření může úřad práce opětovně zahájit činnost v oblasti rekvalifikací a poradenství.

Podle ředitelky rakovnického úřadu práce se za celou dobu nouzového stavu zaměstnanci úřadu, klienti i zaměstnavatelé v rámci programu Antivirus naučili spoustu nového. „Ve velkém se využívaly datové schránky, maily, telefon byl často obsazen z důvodu intenzivní a časté komunikace. Věřím, že nám to dobré co jsme se ze všeho naučili zůstane i do budoucna,“ doufá Jitka Ledvinová.