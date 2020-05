Největší sumu peněz utratilo Nové Strašecí, kde brali nastalou situaci s nejvyšší vážností a výdaje za ochranné pomůcky dosáhly v polovině května téměř 800 tisíc korun. „Nejvyšší položky jsou za nákup lihu, sava, dezinfekce a ochranných pomůcek,“ uvedl novostrašecký starosta Karel Filip.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ve Novém Strašecí se případ nákazy objevil 3. dubna. Místní dobrovolní hasiči i policisté se zapojovali do distribuce ochranných pomůcek i dezinfekce, která byla po městě rozvezena dvakrát. Hasiči rovněž pravidelně dezinfikovali veřejné prostory ve městě.

Rakovník dokupoval dezinfekci

Okresní město Rakovník vydalo zhruba 246 tisíc korun za dezinfikování veřejných prostranství, dezinfekci občanům, přepážky na odborech, ochranné štíty a dávkovače na dezinfekci.

„Nějakou dezinfekci jsme obdrželi od Středočeského kraje, ale nakonec to vyšlo tak jen na jednoho velkého panáka na občana. Tak jsme ji dokoupili sami a zásobovali jsme lidi nad 65 let. Celkem bylo rozvezeno zhruba čtyři a půl tisíce lahví,“ vypočítává starosta Luděk Štíbr. Ve městě se rovněž dezinfikovaly veřejné prostory, avšak k další plošné dezinfekci již nedošlo.

„Akci, která probíhala více než týden, už jme nezopakovali. Vycházeli jsme z toho, že výskyt na okrese je minimální, takže jsme si řekli, že je zbytečné vynakládat dalších sto tisíc na plošné dezinfekce, když zde není téměř žádný nakažený,“ vysvětluje rakovnický starosta.

V Jesenici neměli nikoho nakaženého

Ani jednoho potvrzeného občana, který by se nakazil nemocí Covid-19, nezaznamenalo třetí město okresu Jesenice a výdaje za ochranné pomůcky zde do této chvíle činily zhruba 60 tisíc korun. „Z největší části se jednalo o dezinfekci, dále dezinfekční stojany do školy a další věci, které jsme dokupovali. Nevím, zda je to hodně či málo, záleží také na tom, zda byl v obci nějaký nakažený. Pokud ano, opatření pak daná obec asi dělala větší. My jsme však z informací, které mám, žádného nakaženého neměli,“ říká starosta Jesenice Jan Polák.

Pavlíkov měl první případ koronaviru

Nakaženého, a hned prvního v okrese, měli naopak v Pavlíkově, kde za výdaje na boj s touto nemocí činily bez mála 50 tisíc korun.

„Během prvního týdne, co to vypuklo, jsme v Pardubicích nakoupili dvacet litrů dezinfekce za dva a půl tisíce. Následně jsme objednávali roušky za 41 tisíc korun. Celkem jich bylo 1100, takže každý občan dostal roušku, což si myslím, že v prvopočátku bylo dobrým řešením,“ přiblížil pavlíkovský starosta Miroslav Macák s tím, že další ochranné pomůcky městys obdržel od Středočeského kraje či od hasičů.

Čistá utratila téměř sto tisíc

V Čisté utratili za ochranné pomůcky kolem devadesáti tisíc korun. „Nakupovali jsme toho poměrně hodně, jednalo se o materiál na roušky, velké množství dezinfekce, respirátory, jednorázové roušky, antibakteriální mýdla, dávkovače mýdel, ochranné prostředky pro hasiče,“ vyjmenovává starostka obce Blanka Čebišová.

V Lubné se nákaze vyhnuli

Lubná má o více než sto obyvatel více než Čistá a také výdaje zde byly o něco vyšší. „Utratili jsme zhruba sto tisíc korun, všechno za respirátory. Zatím jsme se koronaviru úspěšně vyhýbali a stále vyhýbáme,“ prozradil starosta Lubné Radek Vyskočil.

V Mšeckých Žehrovicích si sami ušili roušky

Zatím žádnou nákazu neznamenali ani ve Mšeckých Žehrovicích a výdaje obce na ochranné pomůcky nebyly podle starostky Romany Metelkové prakticky žádné. „Dezinfekci jsme dostali zdarma a se zbytkem jsme si poradili sami. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom v době eskalace nákazy roušky mohli nakoupit a občanům je dát, ale v té době stejně nikde nebyly, takže jsme si je ušili sami,“ dodala Romana Metelková.