„Museli jsme udělat dodatek ke smlouvě. V současné době je dokončeno více než sedmdesát procent prací. Realizace stavby se pozdržela částečně i kvůli tomu, že se dělaly nějaké práce navíc, například zateplení a fasáda na boční části,“ pronesl místostarosta města Jan Bureš.

Participativní rozpočet kraje přinesl naplnění 114 rozmanitých záměrů

Na budově je dokončeno zateplení a fasáda a nyní se pracuje ve vnitřních prostorách, konkrétně na rozvodech a dělají se rovněž nové podlahy. Kromě stávající hasičské stanice je k budově přistavěn i nový objekt, kam bude umístěno hasičské auto. „Z druhého patra se vystěhují hasiči, kteří tam měli zázemí a uvažuje se, že se nové prostory pustí základní umělecké škole,“ pronesl Bureš.

Rovněž v dubnu by měly být dokončeny nové veřejné toalety v průjezdu u Komenského náměstí, jejich realizace se rovněž pozdržela. Město dokonce s firmou muselo odstoupit od smlouvy. „Za dobu, co jsem v radě jsme nic podobného nemuseli podstupovat. Sháněla se nová firma a celá realizace se pozdržela. Do toho se promítlo i zdražování materiálu. Nakonec jsme oslovili druhou firmu v pořadí ve výběrovém řízení, která realizovala opravu obřadní síně a byla s ní spokojenost. Už se tam pokládá a vypadá to, že v dubnu by se mělo být hotovo,“ předpokládá místostarosta.

V současné době se rovněž dokončuje rekonstrukce sportovní haly BIOS, která by měla být hotova v půlce února, avšak město termín nakonec prodlouží, a to kvůli výměně lina v prostorách chodby.

Projekt zahrnoval především výměnu stropu a podlahy. „Následně se nabalily další investiční akce, které dotační titul neumožňoval a řešily se nad rámec projektu. Například výměna osvětlení, nové topení, výmalba, obložení, rekonstrukce části vzduchotechniky v podhledech, dávaly se tam rovněž nové spouštěcí basketbalové koše,“ popsal Bureš.

PODÍVEJTE SE: Temná zákoutí Rakovníka. Kudy lidé ve městě neradi chodí

Téměř hotova je také kanalizace. Zbývají dokončit pouze rekonstrukce některých silnic, které se po dostavbě z loňského podzimu přesunuly až na letošní jarní měsíce.