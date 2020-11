„Výzvu jsme podali veřejně s pediatrem Petrem Cibulkou, aby maminky na mateřské nebo v homeoffice nechávaly děti doma a zpomalilo se tak šíření nákazy,“ předeslal ředitel ZŠ a MŠ Komenského Nové Strašecí Petr Chochola.

Tato výzva není rozhodně bezdůvodná. Ve městě šla do karantény ve čtvrtek jednotřídní Mateřská škola Zahradní. „Bohužel se ukázalo, že jedna holčička je pozitivní. Ostatní tři školky jedou, ale chodí tam od jedné třetiny do slabé poloviny,“ dodal Chochola. Ve velkých školkách to podle něj znamená 25 až 35 z 80 dětí.

I na dalších místech okresu se objevují podobné výzvy. Například v pondělí ji uveřejnila i ředitelka ZŠ a MŠ Čistá Marie Kruntová a podle jejích slov rodiče reagovali ukázkově. Z 36 dětí chodilo v průměru tento týden pouze kolem deseti. „Myslím si, že výzva přišla v pravý čas a děkuji rodičům, kteří jsou rozumní. Děláme to i pro rodiče, kteří chodí fyzicky do zaměstnání a zavření školky by pro ně bylo komplikované, stejně jako pro naše zaměstnance,“ podotkla Marie Kruntová.

Už dříve se některé školky na okrese uzavřely. V uplynulém týdnu byla zavřená například školka v Rudě. V Rakovníku byla až do pátku uzavřena MŠ Průběžná.

Mateřinka v Lubné, která byla v karanténě je již opět v provozu, ale z 58 dětí ze třech tříd navštěvuje školku sotva třetina. A i další školky jsou poloprázdné. Méně než polovina dětí chodí například i v Jesenici či ve Mšeci. „Máme ještě školky v Tuřanech a Srbči, a tam chodí zhruba polovina dětí. V Srbči byla zdejší učitelka v karanténě, ale už je zpět. Poradili jsme si tak, že zde vypomáhala učitelka ze Mšece,“ shrnul ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec Milan Dvořák.

Zhruba polovina dětí dochází do mateřských škol v Kolešovicích či v Lišanech. V Šanově pak bylo v pátek 20 dětí ve dvou třídách z 38 zapsaných. „Některé děti jsou trochu nachlazené, někteří rodiče se obávají a chtějí raději děti doma nechat, když můžou. Někteří také chtějí učitelkám odlehčit, když jsou v první linii,“ shodly se šanovské učitelky Lenka Rodová a Jitka Bušková.

Mateřinka v Roztokách již zhruba před měsíce karanténou prošla, do toho navíc zde řádí ještě neštovice, přesto sem chodí o něco více než polovina dětí. „Některé maminky jsou na mateřské, takže nechávají děti doma. Jelikož ale spousta lidí pracuje doma na homeoficce a potřebují na práci klid, využívají školku opravdu od rána až do půl páté. My budeme dělat vše proto, aby školka fungovala, protože musíme rodičům trochu vyjít vstříc,“ řekla ředitelka Libuše Bulantová.

Luženskou školku navštěvovalo minulý týden zhruba deset dětí z 64, tento týden to už byla více než polovina. „Před prázdninami jsme doporučovali rodičům, aby nechávali děti doma a skutečně to dodržovali. Teď už se ale situace vrátila do normálu,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Lužná Jaroslava Pechová.

Většina z celkového počtu zapsaných dětí dochází například i do Řevničova či Křivoklátu. „Děti přebíráme hned u vchodu a pokud se nám něco nelíbí, průběžná přeměřujeme teploty a posíláme děti domů. Rodičům doporučujeme děti s nějakými příznaky vůbec nepřivádět,“ sdělila ředitelka křivoklátské školy Marcela Kasíková.