V loňském roce se uskutečnily pravidelné mostní prohlídky a vzhledem k časovému posunu plánu obnov mostů také mimořádné mostní prohlídky, jejichž cílem bylo stanovení harmonogramu aktuální potřebnosti a výhledu až do roku 2027. Ze závěrů vyplývá, že nejhůře jsou na tom dva mosty na jihovýchodním okraji města: most č. 17 nad Papírnou a most č. 16 za čistírnou odpadních vod.