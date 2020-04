„Pokud mu ovšem není a přijde s tím, že ho chce vrátit, nemohu ho dát zpět do prodeje. Musím ho dát do zvláštní krabice a počkat tři dny, dokud z něho bacil nezmizí, což mi přijde dost zvláštní,“ podivuje se dlouholetá majitelka Halens shopu v Palackého ulici v Rakovníku Jana Holovková, podle níž spíš než nákup zajímá zákazníky společenská konverzace. „Tím, že jsem měla déle zavřeno a s lidmi se znám, tak se mě ptají na vnouče a tak podobně a k tomu si vezmou třeba jedny kalhotky,“ usmívá se.

Do karantény musí dávat vyzkoušené zboží také majitelka sousedního obchodu se spodním prádlem. „Záleží, na co člověk sahá a z jakého je to materiálu. U nás se dává většinou na 24 hodin,“ přibližuje Markéta Liprtová.

V obchodě s názvem Oh la-la! Mají stejnou otevírací dobu jako před uzavřením a kromě dezinfekce, roušek či dvoumetrových odstupů obchod funguje standardně. „Lidé chodí jako před uzavřením, naopak jsou lační. Spodní prádlo potřebují muži i ženy,“ potvrzuje.

V prodejně bot Plaček Žáček na Husově náměstí si obuv mohou lidé zkoušet za běžných podmínek. „Předtím by si měli vydezinfikovat ruce a zkoušet si boty v rukavicích. Co se týče reklamace, ta nebyla u bot specifikovaná, jako třeba u oděvů, ale udělali bychom to stejně a dali je do karantény,“ sdělila prodavačka.

Někteří lidé ještě stále nechodí do svých zaměstnání, a tak jim přijde vhod, zarelaxovat si doma nad knihou. Vedle knihovny otevřela své brány také knihkupectví. Pokud si dotyčný vybere knihkupectví Kanzelsberger na rohu náměstí, hned u vstupu má možnost si vydezinfikovat ruce a vzít si rukavice.

„Jinak je ovšem prodej a postup úplně stejný. Samozřejmě jsme radši, když lidé platí kartou než hotovostí. Co se týče prohlížení knih, to je libovolné. Omezení se vztahuje spíš na knihovny, kde se knihy točí mnohem více. V knihkupectví podle mě nedí důvod to s omezeními nějak přehánět,“ myslí si zaměstnanec knihkupectví David Surový.

Také v sousedním papírnictví se dodržují základní hygienická pravidla. Podle majitelky Jany Klímové mají zákazníci obavy, důsledně si hlídají rozestupy a moc jich zatím nechodí. „Již těsně před zavřením, když žáci přestali chodit do škol, jsme pocítili razantní pokles tržeb a ten bude ještě nějakou dobu pokračovat. Také na úřadech je omezený provoz, úředníci nechodí tolik do práce. Už bych si moc přála, aby se lidé vrátili do normálu a začali normálně chodit na nákupy,“ neskrývá Jana Klímová, majitelka papírnictví Varia.

Podle majitelky GH Centra, které se zaměřuje na dětský a kojenecký textil, těhotenskou módu a další příslušenství pro kojence, by živnostníkům pomohly určité úlevy od města. „Lidé do obchodů na náměstí už léta moc nechodí, hlavně od té doby, co vznikají nákupní centra. Proto by bylo dobré, kdyby by byl otevřený vjezd alespoň do konce roku. Zatím nám nikdo moc nepomohl, akorát jsme dostali peníze na základní obživu. Město by podle mě mělo odpustit nájmy těm, kteří jsou v jeho městském nájmu, ale pomoci by mohlo i dalším menším obchodům v centru. Doufám, že alespoň ten otevřený vjezd ještě nějakou dobu zůstane,“ říká Věra Gebhartová z GH Centra Rakovník.