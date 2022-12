Jeseničtí chtějí zateplit bytové domy i úřad. V plánu je i revitalizace

V jídelně 3. základní školy zvyšovali ceny na začátku školního roku. Žáci platí dle věku za oběd 33, 36 nebo 39 korun. „Cenově jsme zhruba v polovině rozpětí, které je dáno vyhláškou ministerstva školství. Snažíme se vařit kvalitně a zároveň nejít s cenami nahoru. Máme ovšem nějaký normativ, do kterého se musíme vejít a v případě, že dá vedoucí školní jídelny pokyn ke zdražení, tak ceny opět vzrostou. To ale budeme vědět až v půlce prosince,“ pronesl ředitel školy Jan Křikava.

Školní jídelnu využívá podobně jako v případě ISŠ také veřejnost. „Vaříme pro lidi ze sídliště, kteří si chodí k okénku s kastrůlky. Chodí jich několik desítek denně. Důchodci mají cenu trochu lepší, běžní strávníci platí sto korun. Vaříme rovněž pro pečovatelskou službu,“ sdělil Křikava.

Jídelna pro 1. a 2. základní školu zdražila rovněž od začátku tohoto školního roku. Děti od 7 do 10 let platí 31 korun za oběd, děti 11 do 14 let 34 korun, od 15 let platí 39 korun. „Nemám informaci o tom, že by mělo dojít od příštího roku ke zdražení. Co se týče našich zaměstnancům, nějakým způsobem jim stravu dotujeme. Před zdražením byla cena 67 korun za oběd, od září 84 korun,“ informoval ředitel 2. základní školy Zdeněk Brabec.

Studenti Střední zemědělské školy, ale i sousední ekonomky platí za oběd nyní 41 korun. Od Nového roku se zdražilo již čtyřikrát, z 34 korun vždy o 2 nebo 3 koruny. „Naposledy jsme upravili cenu na začátku listopadu. Ceny potravin se nyní už tak dramaticky nezvyšují a ceny energií jsou hrazeny zřizovatelem, tedy krajem. Zda bude poslední zdražení stačit uvidíme, ale asi drobná úprava opět bude, řádově opět o maximálně dvě, tři koruny,“ popsal ředitel SZEŠ Rakovník Ivan Kup. Jídelna kromě několika škol vaří také pro organizace zřizované krajem.

Školy kvůli drahým energiím šetří. Někde snížili teplotu i ve třídách

V novostrašecké školní jídelně zdraží zřejmě až v průběhu druhého pololetí, v Čisté školní jídelna upravila ceny pro žáky od září, pro cizí strávníky od ledna tohoto roku. „V případě, že ceny porostou jako nyní, budeme pro cizí strávníky opět zdražovat. Nebude to ovšem nic radikálního, pořád jsme v nižší úrovni oproti jiným školám,“ konstatovala ředitelka školy Marie Kruntová.