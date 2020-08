Nejčastěji přitom skloňují organizaci ve školní jídelně. „Provedli jsme určité úpravy tak, aby i v tom našem velkém množství žáků nedocházelo k prolínání. V době stravování je to ovšem problém a tak se pokusíme prodloužit výdej jídel do delšího časového úseku. Začneme učit dříve a dříve budeme vydávat obědy, abychom vytvořili menší nápor dětí,“ plánuje ředitel 3. základní školy Rakovník Jan Křikava.

Pokusit se rozšířit termín vydávání jídel se pokusí také v lubenské škole. Ředitel Radek Vyskočil ovšem nechce podnikat nějaké radikálnější organizační kroky. „Jsme škola, kde fungování družiny a jídelny nejsme schopni udělat úplně dokonale hygienicky, spíš přemýšlíme, jak to udělat, aby to co nejvíce naplňovalo záměr a zároveň jsme z toho dětem nedělali pochodové cvičení. Pokusíme se výdej jídel natáhnout do pozdějších termínů, neboť si myslíme, že velká část rodičů menší děti nepřihlásí do družiny, ale nebude to jednoduché, protože máme spoustu dojíždějících,“ vysvětluje Vyskočil.

Co se týče organizace pohybu dětí ve škole, je ředitel lubenské školy benevolentnější. „Nechci příliš zasahovat do zajetého režimu školy a zbytečně vše přeorganizovat. Děti se stejně budou potkávat před školou či na zastávkách. Z našeho pohledu je to trochu přehnané,“ myslí si Vyskočil.

To v 2. základní škole v Rakovníku chystají v souladu s manuálem rozjet opatření v plném rozsahu, což potvrdil i ředitel školy Zdeněk Brabec. „Uvědomujeme si ale, že vzhledem k naplněnosti školy bude komplikované oddělit děti během přestávek. Ještě budu s učiteli konzultovat variantu, že by se žáci druhého stupně nepřesouvali po odborných učebnách a zůstali vždy v jediné. Spíš se ale kloním k tomu, aby to běželo standardně, ale po chodbách se žáci pohybovali v co nejkratší době,“ přemítá Brabec, podle něhož by problém mohl nastat v družině. „Na druhou stranu se tam zpravidla scházejí děti spíše z jedné či dvou tříd, což by mělo manuálu vyhovět,“ říká.

Že nebude jednoduché udržet omezený počet žáků po chodbách si uvědomuje i Karel Folber, ředitel 1. ZŠ Rakovník. „V loňském školním roce bylo mnohem lépe proveditelné udržet rozumný počet žáků, aby nedocházelo ke shlukování. Dezinfikovat se během přestávek, které mají omezenou dobu, nebude jednoduché. Máme poměrně malou budovu, ale téměř pět set žáků, ale musíme se tím nějak vypořádat,“ vysvětluje Folber.

Problém naopak nebudou mít ve mšecké základní škole, kde jsou děti i normálně rozděleny podle stupňů. „Myslím si, že by to mělo být bez problémů, takž v družině spojujeme maximálně dvě třídy, více se jich tam nemíchá. Akorát mi vadí, že o tom, zda budou mít děti ve družině roušky, mají rozhodovat ředitelé. Doufám, že se to s rouškami ještě pohne a dostaneme přesnější manuál,“ dodává ředitel mšecké školy Milan Dvořák.