„Samozřejmě se malinko obáváme, co přijde z jiných měst. Ale blíží se vánoční svátky a v tomto období nebývá velký nával. Pokud by stejná situace trvala i v lednu, už bychom nápor pacientů pocítili více,“ uvedla Palková, podle které by nemělo jít o akutní případy, ale plánovanou zdravotní péči.

Nemocnice v Rakovníku péči omezit nemusí. Lékaři dále slouží přesčasy

Rakovnická nemocnice je sice schopna přijímat i pacienty z jiných nemocnic, ovšem podle Palkové je i zde omezená kapacita, zvláště na některých odděleních. „Nemůžeme navýšit operace o dvě stě procent. Je zima, množí se zlomeniny, proto nedokážu přesně říci, kolik pacientů bychom mohli přijmout například na chirurgii. Prostor tu nějaký máme, ale jsme omezeni třeba tím, že nemáme ortopedii velkých kloubů, neděláme endoprotézy. Menší zákroky jsme ale schopni udělat,“ řekla Deníku Palková.

Řešit v předstihu nelze především internu. „Ta je předimenzovaná obecně všude v České republice, pacientů je zde opravdu hodně. A v tomto případě se nedá naplánovat, jde o neplánované příjmy. V médiích se hodně hovoří o operacích, ale to je to nejmenší – posunout operaci. Nemůžete ale říct člověku na interně, přijďte za týden, nepřijmeme vás,“ vysvětlila.

Volná kapacita by se naopak našla například v porodnici a některých dalších odděleních.

Vrchní sestra nemocnice také potvrdila, že se i v Rakovníku vedla jednání o přesčasech s některými lékaři, ale nakonec zůstali všichni loajální a výpověď nepodali. „Byla to iniciativa pouze dvou lékařů. Já chápu, že když má lékař třeba 1500 přesčasových hodin ročně, někde i dva tisíce, je to velmi náročné. Ti, co se ozvali, mají pravdu, nikdo za takových podmínek nechce pracovat, ale to se mělo řešit už před deseti lety, kdy se vědělo, že tato situace nastane. Chtít po ministrovi řešení ze dne na den nelze,“ poznamenala vrchní sestra.

Vláda s lékaři spějí k dohodě, ta ovšem zřejmě pouze oddaluje protest a stále není jisté, zda v budoucnu k omezení plánované péče v nemocnicích skutečně nedojde.