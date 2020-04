Naopak ti, kteří mají klinické příznaky respiračního onemocnění nebo jsou v kontaktu s podezřelým či potvrzeným s COVID-19 a nemají současně jiný neodkladný zdravotní problém, by měli zůstat doma. Následně se spojit telefonicky s hygienou a svým praktických lékařem a postupovat dle jejich pokynů.

„Chtěl bych poděkovat pacientům za to, že chápou a respektují uvedená opatření a že je budou i nadále dodržovat. Chrání tím sebe, své blízké i personál nemocnice,“ říká jednatel rakovnické nemocnice Tomáš Jedlička.

K lepší organizaci nemocnice otevřela část parkoviště zaměstnanců i pro potřeby pacientů. Parkování je zde zdarma a cesta z něj vede přímo okolo Vstupní ambulance.

Vedle Vstupní ambulance vyčlenila Masarykova nemocnice také lůžkové prostory v pátém podlaží hlavní budovy pro hospitalizaci pacientů s potřebou akutní péče. Pro pacienty s potřebou intenzivní péče je vyčleněna část multioborové JIP a pro pacienty s ventilační podporou je vyčleněno celé oddělení resuscitační péče.

Včetně intenzivní péče jde celkem o 30 lůžek, v případě potřeby je možné ještě uvolnit i další lůžka. Pokud by pacient potřeboval vysokou míru péče, má nemocnice vyčleněn nejzkušenější personál na nejlépe vybaveném oddělení nemocnice.

„Nemáme sice problém v počtu lůžek, jak vidíme i na mnoha příkladech v zahraničí, ale celkově v dostatku personálu, schopném poskytovat potřebnou péči, především tu intenzivní. Personál v karanténě či nemocný personál by byl skutečným problémem,“ uvědomuje si jednatel rakovnického nemocnice. „Proto děkuji všem zaměstnancům za spolupráci a především všem z vyčleněných oddělení za pochopení a spolupráci v přípravě a realizaci potřebných opatření,“ promptně dodává.

Podle Tomáše Jedličky je proto zapotřebí jak celkové dodržování režimových opatření, tak i ochranné pomůcky pro zdravotnický personál, kterých byl ovšem až do 22. března akutní nedostatek.

„Situace byla až do doby, kdy jsme obdrželi první dodávku od státu, velmi obtížná. Měli jsme jen vlastní zásoby, které se nám podařilo s předstihem zajistit. Tehdy nám velmi pomohli dobrovolníci a především dodávka chybějící dezinfekce na ruce, kterou osobně přivezli ředitelé Procter&Gamble, Policie ČR i další. Všem moc děkujeme a veškeré pomoci si vážíme,“ uvedl jednatel nemocnice, podle kterého již zásobování v podstatě funguje.

„Výjimkou jsou ale klíčové respirátory FFP3, které se používají při ošetřování pozitivních či vysoce suspektních pacientů. Těch není dostatek, nepřicházejí a nemáme informaci, kdy tomu tak bude,“ krčí rameny Tomáš Jedlička.

Podle jednatele nemocnice by bylo velkou chybou přestat dodržovat oficiální opatření, ač se z posledních údajů zdá, že vývoj v České republice není až tak pesimistický. „Především zákaz shromažďování, omezení kontaktů mezi osobami, nošení ochranných pomůcek a další zvýšená hygienických opatření by se měla dodržovat. Věřím, že řízení mimořádné situace je v rukou expertů, kteří budou reagovat nejen na vývoj epidemiologické situace, ale i na to, aby hospodářské škody byly co nejmenší,“ dodává Tomáš Jedlička.