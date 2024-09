„Jako lékař, který nikdy ve svém oboru nepřestal pracovat, vnímám stále více přání pacientů na intenzivnější a vstřícnější komunikaci s lékařem a zdravotnickým personálem. Potřeba pacientů se čím dál více orientuje směrem k co nejefektivnější, nejrychlejší diagnostice a brzkému zahájení správné léčby. A je to tak pro každého z nás v roli pacienta naprosto správně! Každý člověk procházející zdravotním systémem si zaslouží vysoce odbornou, profesionální péči plnou respektu, úcty a vstřícnosti. Má mít dostatek času a prostoru pohovořit se zdravotním personálem o všem, co se týká jeho onemocnění tak, aby vše správně pochopil a mohl se zdravotnickému týmu stát adekvátním partnerem ve své léčbě. Zdravotníkům i pacientovi jde přece o to samé! Dobře onemocnění léčit a zajistit pacientovi co nejvíce kvalitní život s co nejmenším omezením. Zdaleka ne ve všech parametrech je náš standardní zdravotnický systém na takový přístup připraven. Přesto jsem přesvědčen, že je to správná cesta. Sám bych si ji pro sebe a své blízké přál! Proto jsme v naší nemocnici zahájili program péče, který tyto body naplňuje. Efektivně šetří čas klienta. Nabízí špičkovou zdravotní péči a hezké, moderní prostředí. Umožní klientům dostatek srozumitelné a vstřícné komunikace se zdravotním personálem,“ uvedl ředitel nemocnice Ondřej Dostál.