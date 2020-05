Ve všech zdravotnických zařízeních a tedy také v rakovnické nemocnici i nadále platí zvýšená hygienická opatření. Přesto postupně dochází i vzhledem k vývoji epidemie k rozvolňování jednotlivých vládních opatření. V této souvislosti se pak rovněž ruší některá omezení nejen na úřadech, ale také v nemocnicích.

Do rakovnické nemocnice tak již můžete zajít na plánovaná vyšetření, stejně tak se obnovuje kalendář plánovaných operačních zákroků. Rozhodně to ale neznamená, že nemocnice je „volně přístupná“ jako tomu bylo před vypuknutím epidemie. Pacienti by měli na vyšetření přicházet přesně v určený čas a musejí zachovávat všechna bezpečnostní opatření včetně nošení roušek. Na neakutní vyšetření a operace je nutné se objednávat telefonicky.

Rozhodně by ale lidé také neměli podceňovat zdravotní problémy a neměli by se bát obracet se na lékaře s nejrůznějšími příznaky nemoci, i když se jedná o „banální“ věc, která ale může následně způsobit vážnější stav.

„Prosím svěřujte se nám s vašimi problémy, v opačném případě může hrozit riziko zanedbání chronických onemocnění, které mohou vyústit ve vážné komplikace. Můžete nám důvěřovat, jsme vybaveni dostatečným množstvím ochranných prostředků, abychom vám mohli poskytovat naše služby zcela bezpečně. Pouze v případě, že lidé na sobě cítí příznaky koronaviru, měli by se nejdříve o dalším postupu telefonicky poradit se svými praktickými lékaři,“ vysvětlil ředitel nemocnice Tomáš Jedlička.

Vstupní ambulance, která byla zřízená kvůli šíření nemoci Covid-19, tak od pondělí funguje pouze pro neobjednané pacienty, a to každý všední den vždy od 7. do 16. hodiny. Pacienti objednaní na plánované vyšetření a ženy k porodu do vstupní ambulance nemusejí a rovnou mohou zamířit na příslušná oddělení.

Nemocnice a zároveň veškerý zdravotnický personál vyjádřil také poděkování dobrovolníkům a veřejnosti, když v obtížných prvotních koronavirových týdnech neváhali pomoci a donášeli roušky a další ochranné prostředky.

„Jakožto primář gynekologicko-porodnického oddělení musím říci, že se jednalo o náročné období jak pro zdravotníky, tak především pro naše rodičky a jejich doprovody, kdy jsme museli z epidemiologických důvodů dodržovat přísná omezení. Nicméně se nám to vyplatilo, protože jsme se vyhnuli všem možným komplikacím,“ uzavřel Radek Poláček.