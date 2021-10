„Třetí dávku dostalo zatím asi třicet zdravotníků, kteří byli jako jedni z prvních vakcinovaných, a několik chronických pacientů, ve středu jsme očkovali dalších několik jedinců. Předpokládám, že se to rozjede od 18. října, neboť od pondělka bude nárok pro ostatní, kteří mají půl roku od druhé dávky,“ uvedla Markéta Palková s tím, že zatím u většiny z nich nebyly zjištěny žádné reakce, nebo ne horší než u druhé dávky.

V současné době se v rakovnické nemocnici očkuje třikrát týdně, a to i bez registrace vakcínami Janssen a Pfizer. Maximální denní počet očkovaných dosahuje méně než sta lidí. „Na třetí dávku zatím neměla řada lidí nárok. Až se to rozběhne a bude větší zájem také o třetí dávky, rozšíříme očkování opět na pět dní v týdnu,“ plánuje vrchní sestra.

Do této chvíle bylo aplikováno 56 tisíc dávek, přičemž drtivá většina lidí je naočkována i druhou dávkou. „Těch, kteří první dávku absolvovali a do druhé už nešli, je minimum. U AstraZenecy se stávalo, že několik desítek pacientů nepřišlo, ale u Pfizeru prakticky nikoliv. Jedná se spíše o výjimky, buď mezitím lidé zemřeli, nebo paní otěhotněla a tak podobně,“ popisuje Palková.

Proočkovanost na Rakovnicku

Vůbec nejvyšší proočkovanost na Rakovnicku je v obci Oráčov, kde počet vakcinovaných lidí přesáhl osmdesát procent. V Rakovníku přesahuje počet vakcinovaných 68 procent, v Novém Strašecí sedmdesát procent. V nemocnicích po celé České republice je zhruba čtyři sta hospitalizovaných osob s covidem, v Rakovníku není na lůžku momentálně nikdo. „Občas se někdo, když byla menší vlna, objevil. Zhruba tři týdny nazpět jsme tu měli ženu starší osmdesáti let, která zemřela, ale jedná se skutečně o jednotky případů,“ popsala vrchní sestra rakovnické nemocnice.

Ta také konstatovala, že narostl počet pozitivně testovaných pacientů, a to zejména těch, kteří jsou indikováni krajskou hygienickou stanicí. „Jedná se o ty, kteří byli v kontaktu s nakaženým, nechodí k nám sami od sebe. Za poslední dva týdny tento počet narostl zhruba o třetinu,“ poznamenala Palková.

Vrchní sestra také přiznala, že se čas od času na antigenních testech objeví i ti, co jsou naočkovaní nebo 180 dní po prodělání covidu. „Byli bychom neradi, aby k nám tito lidé chodili. Když mají příznaky, tak ano. Byli tu ovšem i tací, kteří věděli, že k nám nemají chodit po prodělaném onemocnění, přesto přišli. My je testovali, neboť jsme neměli možnost zjistit, zda byli testováni, když to nebylo u nás, a pak chtěla pojišťovna vracet peníze za testy,“ uzavřela Palková.