Jak uvedla vrchní sestra Markéta Palková, není to kvůli tomu, že by se lůžka začala plnit covidovými pacienty, ale kvůli vysoké náloži v populaci, což je podle ní patrné i v odpadních vodách.

„Jednali jsme na doporučení hygieny. Obáváme se, aby neonemocněl personál a neohrozilo by to provoz o prázdninách, proto jsme to zavedli. Lidé jsou nezodpovědní, chodí s rýmou a kašlem na ambulance a nemají obličejovou ochranu, ohrožují tím personál i ostatní. Řada z nich má covid, chodí na protilátky, ale zapomíná se chránit. Je to i na popud pacientů,“ sdělila Palková. V současné době leží v nemocnici jeden covidový pacient.

Vrchní sestra rakovnické nemocnice také uvedla, že vzhledem k nízkému počtu testovaných rozšíření covidové nákazy v tuto dobu nikdo nehlídá. „Testuje se málo, dvakrát týdně a přijde zhruba třicet lidí, tak je to i celorepublikově. Hygiena ani my tedy nevíme, jak moc je covid rozšířený, ale z odpadních vod je vidět, že riziko nákazy omikronem je nyní velké,“ pronesla Palková.

Od 29. července bude spuštěn registrační systém na čtvrtou dávku očkování proti covidu, očkovat by se mělo od 15. srpna, a to jednou týdně. „Zájem o očkování je, lidé se ptají, ale musejí vyčkat. V srpnu budeme primárně očkovat v domovech důchodců s výjezdními týmy, už jsme s nimi domluvení. Více než jednou týdně nemá smysl očkovat, neboť chronické pacienty by měli primárně zajistit praktičtí lékaři,“ vysvětlila Palková.

Přes léto se očkuje i první, druhou a třetí dávkou, a to jednou za dva týdny. „Jedná se o zhruba čtyřicet lidí, vesměs jde o třetí dávky, a to napříč generacemi,“ uzavřela vrchní sestra.