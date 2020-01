V Rakovníku dluží za svoz a likvidaci komunálního odpadu více než 1400 poplatníků. Jde o miliony korun. Město k získání dlužné částky využívá několik možností – jednou z nich je spolupráce s exekutorskými úřady.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Skutečnost, že v Rakovníku dojde ke zdražení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, rozčílila některé obyvatele. Podle nich by se vedení města mělo především zaměřit na neplatiče. „Na vše vždy doplatí ti poctiví, ti co řádně platí. Docela by mne zajímalo, jak je město úspěšné ve vymáhání dlužných částek,“ rozčiloval se přímo v redakci Deníku Rakovničan Petr Š.