Ti měli donést bábovku do dětského oddělení do pondělních 14. hodin. Následně všechny dobroty hodnotila porota, která měla nelehký úkol, přesto se s ním dokázala popasovat a z jejího hodnocení vzešla trojice nejlepších v každé kategorii.

Nejchutnější bábovku upekla Jindra Čechová, druhá v pořadí skončila Jana Procházková a na třetím místě se umístil Lukáš Šamonil. Nejkrásnější bábovku pak vytvořila Eliška Kreisslová, druhý v pořadí byli Lukáš Šamonil a Marie Spalová. Na třetím místě se umístili Hana Spalová, Božena Lisnerová, Skoupý speciál cukrářka a stejný počet bodů obdržela také ředitelka knihovny Milena Křikavová. Ta vyhodnotil i absolutního vítěze. Tím se stal Lukáš Šamonil.

„Jedná se o úvodní ročník a soutěž jsem vymyslela u čaje, že by nebylo od věci si k němu něco dobrého zakousnout. Nakonec se nám tu sešlo dvacet krásných a chutných bábovek. Třetinu jsme dali do domova seniorů, třetinu do domu s pečovatelskou službou a třetina skončila právě v dětském oddělení na vyhlášení, kde jsme ji všichni společně ochutnali,“ pronesla Křikavová.