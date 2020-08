Stavba kanalizační sítě v Novém Strašecí v létě pokračuje. Nová čistírna odpadních vod už je téměř hotová, stejně jako kanalizace v ulicích Rabasova, Spojovací a Obětí Okupace, kde už dělníci opravují rozkopané povrchy silnic. Práce pokračují v ulicích Pod Větrákem a Rudské, následovat má ulice Nad Nádražím.

Dostavba kanalizace by podle starosty Karla Filipa mohla skončit dříve. „Dodavatelská firma oproti květnovému ujištění, že bude postupovat a fakturovat podle harmonogramu, přišla s informací, že koronavirová krize umožnila v Novém Strašecí nasadit větší pracovní kapacitu, a je schopna pokračovat v mnohem intenzivnějším tempu,“ vysvětlil starosta a doplnil, že firma je schopna do konce října realizovat a fakturovat zhruba o čtrnáct milionů vyšší dodávku prací, které by se měly jinak realizovat až v následujícím roce.