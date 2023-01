Nové Strašecí a Rynholec se dohadují o příspěvcích na žáky. Dar nestačil

Mírně napjatá je situace mezi Novým Strašecím a Rynholcem v posledních několika letech. Není to tak dávno, co se vedení města vyslovilo proti výstavbě haly u Rynholce, který chtěl investorovi odprodat pozemky. V poslední době se řeší také umístění rynholeckých žáků do novostrašecké školy, která je na hraně kapacity. Novostrašečtí si navíc stěžují na nedostatečné placení příspěvků za žáky od obce.

Ilustrační foto.

Novostrašeckou školu v současné době navštěvuje 110 rynholeckých žáků. „Dvakrát jsme žádali o příspěvek, byla kvůli tomu i schůzka. Ruda se vyjádřila, že příspěvek dá, ale na posledních dvou rynholeckých zastupitelstvech se toto téma vůbec neřešilo. Obec se neustále rozrůstá a my chceme, aby se touto otázkou zabývali. Jedna věc je, že na školu, ale třeba i na jídelnu či sportovní vyžití dáváme nemalé množství peněz ze svého rozpočtu, navíc naše škola není nafukovací,“ konstatoval místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš. Karel Filip, starosta města, pak připomněl, že investiční náklady města do školy činí za posledních šest let v průměru 7 milionů korun ročně. „Neinvestiční výdaje za žáka na rok jsou ve výši 9800 korun,“ sdělil novostrašecký starosta. Nejdražší projekt v historii. V Krtech se kvůli suchu chystá stavba vodovodu K situaci se vyjádřil i starosta Rynholce Jaromír Dyntar, který uvedl, že se zastupitelé obce rozhodli v loňském roce přispět částkou 1 milionu korun formou daru přímo škole na pokrytí nákladů na energie a dalších výdajů, a to v září loňského roku. „Novostrašečtí nás hned po volbách oslovili podruhé, a to asi tři týdny po převodu peněz škole. To nám přišlo trochu zvláštní, nicméně zastupitelé i toto projednávají a výsledek bude znám po veřejném zasedání v únoru,“ pronesl rynholecký starosta. Vedení obce se podle něj zabývá i myšlenkou nové školní budovy. „Připravujeme nový územní plán obce, který již počítá s místem pro novou školu. Ale nic není rozhodnuto a varianty řešení zvažujeme,“ uvedl Dyntar. Portrét prezidenta ve většině středních škol nevisí. Nezmění to ani volby Vzhledem k tomu, že není jisté, zda Rynholec ke stavbě nové školní budovy skutečně přistoupí, tak i Novostrašečtí řeší nástavbu ke školní budově. „Nelze se spoléhat na to, zda se v Rynholci rozhodnou pro stavbu nové školy a ani my nevidíme v současné době prostor pro novostavbu. Jako optimální se nám jeví realizace přístavby patra základní školy a využití půdních prostor nad objektem stávajícího gymnázia, kde již jeden návrh možného využití dokonce existuje,“ řekl Filip. Poslední přístavba základní školy v Novém Strašecí se uskutečnila před téměř pěti lety. Kapacita se tehdy navýšila z 600 míst na 850. V předloňském roce došlo k administrativnímu navýšení míst na 920. Školu navštěvuje kromě žáků z okolních vesnic ze školního novostrašeckého obvodu také několik desítek žáků z Ukrajiny.

