V původním projektu byla podlaha z dubového materiálu, poté si ovšem vedení města nechalo udělat průzkum a většina klubů včele s florbalisty a fotbalisty se podle něj přikláněla pro umělý povrch. „Vím, že na začátku projektu v roce 2017 bylo zadání na dřevěnou podlahu, ale mne pak oslovily některé kluby, že si ji nepřejí, a tak jsem oslovil další. Nehledě k tomu, že i umělá podlaha bude odpružená a je rovněž odolná,“ vysvětlil radní Michal Bünter (Nezávislí 2018).

Naopak basketbalisté měli opačný názor, zdůrazňovali především zdravotní riziko umělého povrchu a snažili se dojít ke kompromisu s florbalovým oddílem. Navrhovali, aby florbalistky a florbalisté prozatím využívali zázemí stochovské haly, kde je umělý povrch, a to do té doby, než ve městě vznikne nová hala, která by splňovala parametry pro ostatní sálové sporty.

„Se zástupcem basketbalistů jsem skutečně komunikovala, ale bohužel se nám kompromis nepodařilo najít. Dojíždění na Stochov je pro naše mládežnické kategorie nereálné, druhá hala je zase velice vzdálený projekt. Proto rozhodnutí zastupitelstva, které nakonec zvolilo umělý povrch, vítáme,“ pronesla Petra Šteklová.

Bezpečnější dřevěný povrch

Podle basketbalového trenéra Jaroslava Bílka má dřevěný povrch větší životnost a navíc na umělém povrchu hrozí větší riziko úrazů. „Možná zranění jsou pro nás zásadní. Já jako hlavní trenér a můj tým máme za všechny děti odpovědnost a opravdu nechci zažít situaci přetrženého křížového vazu z důvodu povrchu v mládeži, kdy toto zranění lze operovat až po ukončeném vývoji. Basketbal je jeden z pohybově nejkomplexnějších sportů, ale klouby na umělém povrchu trpí i fotbalistům či futsalistům,“ myslí si Bílek a k jeho názoru se přiklánělo i několik zastupitelů, například Jiří Verner (Společně pro NS a Pecínov).

Dalším důvodem, proč basketbalisté hodlají přestat využívat halu BIOS, je nemožnost hrát na umělém povrchu v případě postupu do ligové soutěže. „Pokud by naše mládežnická či dospělá kategorie postoupily do ligy, od žactva až po dospělé není možné tuto halu využívat. Jak v případě dětí, tak i dospělého týmu, který zakládáme, se přitom jedná o jediný postup, takže liga není nereálná,“ upozornil Bílek.

Podle zástupkyně florbalistů Petry Šteklové by ovšem basketbalisté mohli v případě ligové soutěže na domácí zápasy pronajmout halu s dřevěným povrchem. „Jedná se jen o několik zápasů za sezonu. Navíc splnění ligových požadavků, jako je tribuna pro 150 diváků, by v hale BIOS bylo rovněž problematické. Z mého pohledu tak zastupitelstvo zvolilo povrch, který sice basketbalistům přinese drobnou organizační komplikaci, ale na straně druhé ostatním klubům a spolkům přinese užitek,“ uzavřela. K instalaci umělého povrchu Taraflex by mělo dojít v druhé polovině tohoto roku.