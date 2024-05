Čarodějnice ve stylu Harryho Pottera na Tyršáku byly plné tance, hudby i ohně

Průmyslová zóna v Rynholci se za poslední roky významně rozšířila. Nedávno zde byla vystavena chladírna a mrazírny (Locrea, s.r.o.). „Lze s jistotou předpokládat, že nákladní doprava, jejíž budoucí nárůst je evidentní, se dotkne i problému tranzitní nákladní dopravy přes Nové Strašecí, které je již dnes touto dopravou zatížené. Přitom Rynholci se vyhne, neboť průmyslová zóna se nachází za obcí,“ uvedl Bünter.

Zdroj: Deník/Josef Rod

Novostrašecká radnice proto požádala odbor dopravy v Rakovníku o svolání pracovního jednání k řešení této problematiky. „Chceme se bavit o možnostech omezení či zamezení tranzitní nákladní dopravy přes centrum města. Budou u toho i zástupci obce Rynholec, města Stochova, Krajská správa a údržba silnic, dopravní inspektorát Policie ČR, odbor dopravy a odbor životního prostředí a zemědělství. Chceme situaci řešit, protože nám hrozí, že doprava se ještě více rozroste. Na průtahu se nachází autobusové zastávky, denně tu projdou stovky dětí, děláme to tedy především i kvůli jejich bezpečí,“ přiblížil novostrašecký místostarosta.

Kája a Bambuláček pobavili malé návštěvníky rakovnického kulturního centra

Ten nastínil i nějaké varianty, jak by mohla být dopravní situace řešena. Myslíme si, že nějaké řešení by zde určitě bylo. Za průmyslovou zónou vede železnice, takže kdyby se tam udělala nějaká vlečka, mohlo by to kamionové dopravě ulevit. Hypoteticky by z dálnice mohl vzniknout nový sjezd mezi Strašecím a Slovankou, který by se městu úplně vyhnul. Jde ovšem o to, kdo to bude financovat. Ředitelství silnic a dálnic na to asi finance nesežene, musely by se to zřejmě rozdělit i obce, ale to pouze hypoteticky uvažuji. Třeba odbor dopravy uzná za vhodné, aby těžší nákladní dopravu odklonil ze Strašecí směrem přes Slovanku a dá před městem zákaz průjezdu,“ nastínil možné varianty Bünter.

Záležet tedy bude na dalších jednáních.