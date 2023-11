Po kritických reakcích na sociálních sítích vedení města umístilo do pravidelné ankety občanů i otázku, jaké řešení kruhového objezdu by preferovali. Do ankety se zapojilo celkem 17 procent Novostrašeckých a odpovědi byly různé.

„Dejte tam květiny nebo kámen. Je to kruhový objezd, ne galerie. Neřešte to moc a neztrácejte na tom energii. Vedle je pole, benzinka a Lidl. Tam to krásné nebude nikdy,“ zněl jeden z názorů.

Zdroj: Deník/Josef Rod

„Plastika hlavy Kelta by bylo asi drahé, a ne moc hezké řešení. Cizí řidiči by s údivem koukali, co tam stojí za "strašidlo" a nevěnovali by pozornost provozu na kruhovém objezdu. Tím by mohlo paradoxně dojít i k nějakým dopravním nehodám. Již jsem viděl mnoho kruhových objezdů osázených keři, květinami atd. a působí to velmi hezky,“ uvedl v odpovědi další z občanů.

Jiný se přimlouval za nízké květiny, trvalky, skalničky a celkově o květiny byl mezi odpovídajícími největší zájem.

Vizualizace nové podoby kruhového objezdu u Nového Strašecí.Zdroj: archiv města

To byl důvod, proč rada města oslovila Zahradnictví Běloušek a požádal ho o jednoduché řešení objezdu. „Oslovili jsme čtyři firmy, ale pouze Lukáš Běloušek garantoval včasnou realizaci, ostatní zahradnictví neměla kapacitu, zastupitel Radek Lopour zakázku odmítl z důvodu střetu zájmu. Pana Bělouška zajímaly barvy města – což je červená a bílá, a také znak. Právě v těchto barvách budou květiny vysázeny,“ informoval místostarosta města Michal Bünter.

Strašidlo smetlo vedení města ze stolu

Ten původně navrhoval na podstavci znak strašidla podle názvu města, návrh byl ovšem smeten ze stolu. Stejně tak se vedení Nového Strašecí nezamlouval ani další z návrhů opozičního zastupitele Pavla Vaice, jemuž se líbil znak města, tedy W. „Spousta lidí ani ve Strašecí neví, co ten znak vůbec znamená, natož pak řidiči z okolí. Jednou z variant byl solitární kámen uprostřed nasvícený ze všech stran dvouwattovými žárovkami v rámci bezpečného nasvícení a znaky města a obcí ze čtyř různých směrů, tento návrh rada nakonec schválila,“ přiblížil Bünter.

Memorial 1620 kopíroval cestu stavovského vojska z Rakovníku na Bílou horu

Znaky Mšece, Řevničova, Rudy a Nového Strašecí tedy budou otočeny na řidiče dle toho, z jakého směru přijedou, nikoliv kam zamíří. „Ještě to musí projít jednotlivými zastupitelstvy obcí, které pak odsouhlasí spolufinancování, přičemž každý znak o rozměru metr krát 80 centimetrů bude stát 20 tisíc korun. Návrh bez znaků, tedy květiny s břidlicovým kamenem, který by měl měřit do tří metrů, kolem něhož bude opuková lóže, vyjde na 480 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta.

Nový návrh kruhového objezdu by měl být vyhotoven do konce roku.