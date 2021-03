V Rakovníku s žádostí uspěli už loni, kdy město získalo 350 tisíc korun na nové kamerové místo u sokolovny. V závěru roku tak přibyly kamerové body v ulicích Pražská, na Sixtově náměstí, V Jamce a u Billy, nové kamery byly instalovány i u infocentra.

K osmadvaceti kamerovým bodům, které obsahují 83 kamer, přibudou letos další, pokud město uspěje se žádostí o dotaci. Tentokrát jde o kamerové body Na Váze a U Hřbitova.

Na Váze jde o rozšíření už existujícího kamerového bodu. „V této lokalitě už dvě kamery jsou. Ty bychom nasměrovali do Trojanovy a Kuštovy ulice. K nim by přibyly další čtyři kamery, které by už snímaly samotnou křižovatku. Na další frekventované křižovatce u soudu mezi Havlíčkovou a Malcovou ulicí by byl zcela nový kamerový bod, který má obsahovat čtyři kamery s rozlišením registračních značek, aby byly záznamy použitelné i pro státní policii,“ vysvětlil velitel rakovnických strážníků Jaromír Nový.

Právě tato křižovatka, která je velmi frekventovaná, je podle Nového ideálním místem pro snímání dopravní situace. „Jde o jednu z příjezdových cest od Kněževsi. Řidiči směřují do Rakovníka buď směrem k osvěťáku, nebo jedou tudy, takže bychom měli příjezd konečně podchycený,“ připomněl Nový.

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra (ODS) je město připraveno akci dofinancovat, pokud by byla nákladnější, jako to udělalo například i u sokolovny.

V rámci modernizace městského kamerového systému v Novém Strašecí je plánováno pořízení záložního serveru do monitorovacího centra, který umožní systém provozovat na více serverech zároveň. Navíc dokáže zálohovat data při výpadku jednoho ze serverů.

Součástí projektu je i rozšíření systému o kamerový bod v Karlovarské ulici, u čerpací stanice na výjezdu z města. „Bude vybaven otočnou kamerou i kamerou pro čtení registračních značek a napojen na monitorovací centrum,“ řekl starosta Karel Filip (ČSSD). Dotace by mohla pokrýt většinu z předpokládaných nákladů 400 tisíc korun, předkládá se, že by podílem města mohlo být jen 50 tisíc korun.





Nové Strašecí má zatím 15 kamerových bodů s 26 kamerami, 15 z nich je otočných, šest pevných a čtyři kamery dokážou rozpoznat registrační značky. Zatím poslední kamerový bod byl ve městě instalován u polikliniky.