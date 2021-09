Jak upozornil starosta Nového Strašecí Karel Filip, pro městskou policii je rozšiřování možností kamerového systému jednou z priorit. Městští policisté musí i v dnešní době používat pouze starší programy a kombinovat je s ručně psanou evidencí. „Proto jsme se rozhodli alespoň část projektu realizovat, a to ještě v letošním roce z prostředků města,“ vysvětlil starosta Karel Filip.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.