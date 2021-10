Novostrašecká radnice oproti rakovnické neplánuje zvýšení poplatků za odvoz směsného odpadu a nadále tak zůstává roční částka za osobu na šesti stech korunách. Přesto se ovšem někteří občané a opoziční zastupitelé domnívají, že se problematikou dostatečně nezabývá a nemotivuje ke třídění odpadů, neboť nerozlišuje jeho množství v jednotlivých domácnostech. Vedení města ovšem více než motivační programy preferuje zlepšení podmínek pro třídění.

Svoz odpadu, ilustrační foto | Foto: ČTK

Celou diskuzi o odpadové problematice rozvířila na posledním zasedání zastupitelů občanka města Hana Brinkeová, která se domnívá, že domácnosti, které třídí více než ostatní, by měly být nějakým způsobem motivovány. „Jsme čtyřčlennou domácností, většinou odpadu vytřídíme do sběrných nádob a na naší zahradě kompostujeme bioodpad. Nádobu na směsný odpad by nám stačilo vyvážet jednou za tři až čtyři týdny, přesto platíme stejně jako občané, kteří netřídí vůbec,“ upozornila Brinkeová, podle níž je variant motivačního poplatku poměrně mnoho.