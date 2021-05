Nové Strašecí bude mít zpětný odběr pneumatik a autobaterií

/FOTOGALERIE/ Vedení Nového Strašecí se rozhodlo pro vytvoření místa pro zpětný odběr pneumatik. To by mělo dvojí efekt, městu by přineslo úsporu v odpadovém hospodářství, jeho občanům pak možnost odevzdat libovolné množství pneumatik.

Pneumatiky (ilustrační foto). | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Doposud jsme odevzdané pneumatiky a autobaterie skladovali ve velkoobjemovém kontejneru ve sběrném dvoře, kam se vešlo sto padesát až dvě stě kusů. Vloni jsme za tuto službu občanům zaplatili téměř 90 tisíc korun a pneumatik se odvezlo jedenáct tun. Zavedení zpětného odběru pro nás bude daleko výhodnější,“ konstatoval starosta města Karel Filip. Učiliště v Novém Strašecí získá nové moderní učebny i lepší zázemí pro učitele Přečíst článek › Prostor by byl vytvořen ve sběrném dvoře. Firma Green Logistics si ho pronajme. Pneumatiky a autobaterie by se zde shromažďovaly a po dosažení určitého počtu, by se odvezly. Principem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností je povinnost výrobců přispívat na likvidaci a znovuvyužití svých výrobků. „Tímto způsobem v současnosti již spolupracujeme se dvěma společnostmi, které nám zdarma odváží pračky, lednice, mrazáky, televizory, počítače a drobné elektronické spotřebiče,“ připomněl starosta. V současné době mohou obyvatelé Nového Strašecí odevzdat jen čtyři pneumatiky za rok, v případě vytvoření zpětného odběru již lidé limitováni nebudou. Novostrašecký stavitel Jiří Šotka má novou pamětní desku Přečíst článek › Své pneumatiky a autobaterie by navíc mohli odevzdat i lidé z okolí.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu