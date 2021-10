V areálu novostrašecké polikliniky se revitalizuje park a vzniklo zde také nové parkoviště, které pojme dvacet osobních vozů, ale také 12 elektrokol či skútrů. Revitalizace prostranství, která zahrnuje i novou autobusovou zastávku v ulici Československé armády, se protáhne až do května příštího roku, a to z důvodu nedostatku materiálu na trhu a neúměrnému růstu cen mobiliáře. Město Nové Strašecí požádalo alespoň o kolaudaci první etapy.

Na druhé straně města se opravuje povrch ulice Zahradní. Firma Metrostav Infrastructure zakázku provádí za tři čtvrtě milionu korun, hotovo má být do poloviny října.

Co se týče ulice Na Spravedlnosti, modernizaci veřejného osvětlení zde provedou Technické služby Nové Strašecí jako provozovatel této sítě ve městě. Celkem bude vyměněno osm stožárů včetně svítidel za zhruba 664 tisíc korun. Stejná společnost bude za 400 tisíc korun také rekonstruovat vjezdy v Dukelské ulici, kde byly před devíti lety neplánovaně opraveny chodníky po pokládce kabelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.