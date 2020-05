První část oprav staré „Karlovarky“ skončila 14. května, tedy s dvoudenním předstihem. Jednalo se o ulici Čsl. armády v úseku od křižovatky s ulicí B. Němcové až po křižovatku s ulicí Okružní.

V pondělí 16. května začala druhá etapa, která zahrnuje úsek Karlovarské ulice mezi novým kruhovým objezdem u supermarketu Lidl až po křižovatku s ulicí Jiřího Šotky. Práce na této etapě by měly být hotovy do úterý 30. června. „Objízdné trasy jsou plánovány tak, jak jsme si již jednou vyzkoušeli při stavbě kruhového objezdu,“ doplnil starosta města Karel Filip.

Do centra města od Rakovníka, Mšece a z dálnice se bude vjíždět Dukelskou ulicí. Z Nového Strašecí směrem do Mšece, Rakovníka a na dálnici opět ulicemi Jiřího Šotky, U Stadionu a ulicí U Libeně. Tyto objízdné trasy platí ovšem pouze pro autobusy osobní vozy do 3,5 tuny. Nákladní doprava má objízdnou trasu stejně jako doposud obousměrně po dálnici D6.

Lidé, kteří používají autobusovou dopravu, budou po delší době opět moci nastoupit v zastávkách Palackého a Poliklinika. Jen pro linku č. 304 bude nadále platit pouze náhradní zastávka naproti Lidlu.

V současné době se uskutečňují stavební práce také v ulicích Obětí okupace, Spojovací a Rabasově, které se nachází jihozápadně od centra města. „Je tam již dané veřejné osvětlení. Ve Spojovací už je udělaný i chodník, v Rabasově ulici jsou dány nové obrubníky a chodník z jedné strany už je také udělaný. Na druhé jižní straně se bude dělat až v příštím roce,“ přiblížil Karel Filip.

V pondělí 25. května by se měl v těchto ulicích začít dělat nový asfaltový povrch. Poté by vedení města rádo pokračovalo s rekonstrukcí dalších ulic. „V rozpočtu jsme si na opravu komunikací po kanalizaci vyhradili 10 milionů korun. Až se dodělají tyto, tak uvidíme, kolik peněz nám zbude na další opravy,“ uvedl novostrašecký starosta.

Již v minulém týdnu byla dokončena rekonstrukce Lidické ulice. Ta stála město 2,45 milionu korun. Rekonstrukce se týkala úseku v délce 133,57 metru mezi ulicemi Jungmannova a spojovací částí ulice Lidická do ulice 1. máje. Součástí byla i oprava stávajícího veřejného osvětlení.

Vedle rekonstrukcí silnic a chodníků by ve městě měla vzniknout nová parkovací místa, a to v sídlišti zvaném „Texas“ v Topinkově ulici a také na Žižkově náměstí. „Co se týče Topinkovy ulice, tam se bude stavět bytový dům, takže v součinnosti s ním bude vznikat i nové parkoviště. Na Žižkově náměstí je takový zelený plácek u bytového domu, kde bychom chtěli udělat parkoviště, ale zatím je to pouze ve fázi studie. Realizace byl měla začít až příští rok,“ dodal Karel Filip.

