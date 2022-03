Výše příspěvku u bytových domů s výměrou s průměrnou plochou bytů do 40 metrů čtverečních činí 15 tisíc korun, do 60 metrů 20 tisíc korun, do 80 metrů 25 tisíc korun a nad 80 metrů čtverečních 30 tisíc korun. Takový je i příspěvek u jednoho rodinného domu s nejvýš třemi bytovými jednotkami.

U staveb technické a dopravní infrastruktury v rámci parcelace pozemků pro bytové či rodinné domy činí příspěvek 30 tisíc korun za každou parcelu pro výstavbu domu. „Tyto příspěvky jsou poměrně novou věcí, ale už se řeší ve městech po celé republice. Mají je třeba Kladno nebo Říčany. Města stanoví, za jakých podmínek se mohou stavět rodinné domy a developerské projekty, ale i průmyslové objekty. To vše má vazbu na dopravní infrastrukturu, na školy, školky, čistírny odpadních vod, sport či kulturu. Noví obyvatelé budou využívat plný servis města, proto jsme příspěvky stanovili,“ vysvětlil místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš.

Novostrašečtí zastupitelé schválili rovněž nový strategický plán na rozvoj města v letech 2022 – 2030. „Město se nám rozrůstá, za jeden rok přibyla prakticky jedna celá třída dětí. Kapacita školek i školy už je na hraně. Proto je pro nás také výstavba školského zařízení prioritou a už se pracuje na projektové dokumentaci. Stavba by měla stát více než dvacet milionů a chtěli bychom zažádat o dotaci,“ konstatoval Bureš.

Dalšími z priorit, které strategický plán v rámci rozvoje města řeší, je revitalizace Komenského náměstí, revitalizace Křivoklátského sídliště, výstavba malometrážních bytů pro mladé rodiny a osamělé seniory, změna funkčního využití průmyslové zóny severozápad na plochu přírody a krajiny. Klíčovým plánem je také propojení zóny severovýchod s dálnicí, kdy by nákladní doprava mohla projíždět ulicemi Průmyslovou, U Stadionu a U Libeně. Dále je zapotřebí rozšíření parkovací kapacity u hřbitova a na sídlištích. Důraz je kladen také na propojení cyklostezky směrem na Stochov.