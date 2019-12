Novoroční ohňostroj budou lidé moci sledovat na dvou místech na Rakovnicku - tradičně se nebe rozzáří světelnými efekty první večer v kalendářním roce v Rakovníku a také Novém Strašecí. A právě v Rakovníku se jedná o nejnákladnější ohňostroj v regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zatímco za novoroční ohňostroj v Novém Strašecí zaplatí částku zhruba třicet tisíc korun, v Rakovníku je to více než třikrát tolik - nicméně se jedná o mnohem větší ohňostroj. „Náklady se pohybují každoročně do maximální výše sto tisíc korun,” sdělil Deníku ředitel Kulturního centra Rakovník Jiří Karel s tím, že vše týkající se námětu, světelných efektů a i hudebního doprovodu je zcela v režii Rakovničana Petra Svobody, který novoroční ohňostroj připravuje pro město Rakovník již několik let.