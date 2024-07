ZŠ a MŠ Komenského navštěvuje dohromady více než 1200 dětí, z toho zhruba devět set základní školu. Ředitel školy a zároveň i školek byl doposud Petr Chochola. Ten bude řídit již pouze základní školu. „Základní škola je nejpočetnější školskou organizací na Rakovnicku. V některých ročnících je i pět tříd, což znamená i velký počet pedagogů a provozních zaměstnanců. Pokud bude ředitel řídit pouze základní školu a mateřinky ředitelky, bude řízení efektivnější. Co se týče rozpočtu města, nejedná se o žádnou změnu v tom smyslu, že by byl rozpočet navýšen. Pouze přibudou položky v rozpočtu,“ uvedl starosta města Karel Filip s tím, že finančně se bude jednat o změnu pouze pro stát, neboť ředitelka má tabulkově jiný plat než řídící učitelka, ovšem nebude se jednat o nějak zásadní změnu.

V letošním roce byla zahájena stavba přístavby dvou oddělení mateřské školy U Lesíka. Stavba by měla být dokončena v roce 2025. Po dokončení přístavby bude mít Mateřská škola U Lesíka pět oddělení, mateřská škola Na Kocourku čtyři oddělení a po jednom oddělení bude mít Mateřská škola Zahradní a Rákosníček.

Ve hře byly původně čtyři varianty, tedy že by školky řídila jedna ředitelka, každá školka by měla svoji ředitelku, školky Zahradní a U Lesíka by řídila jedna ředitelka a zbylé dvě by měly svoji ředitelku.

Zástupci školy a mateřinek se nakonec kloní k variantě č. 3. předloženého návrhu, tedy že MŠ Kocourek by se spojila s MŠ Rákosníček a MŠ U Lesíka s MŠ Zahradní. Rozpočet města bude muset být rozdělen pro tři příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ1 a MŠ2).

„Z pohledu řízení školy je varianta – dvě organizace školky a jedna školy – hodnocena jako nejefektivnější. Koalice tedy v září podpoří tuto variantu,“ sdělil Filip.

Organizační změna spočívající v oddělení MŠ od ZŠ představuje změnu zřizovací listiny školy a zřízení jedné nebo dvou nových příspěvkových organizací (rozhodnutí zřizovatele, nové zřizovací listiny včetně názvů organizací, převedení majetku, přechod pracovněprávních vztahů, účetnictví, ekonomické zdroje včetně rozdělení kapitol rozpočtu města, výběrové řízení na ředitelky školek, zápisy v obchodním rejstříku a rejstříku škol a školských zařízení a další).

Tyto právní a administrativní kroky by se měly uskutečnit tak, aby nové příspěvkové organizace mohly fungovat v roce 2025.

Zatím poslední zastupitelstvo v červnu již schválilo záměr této organizační změny, zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání rozhodne kompletně o organizační změně včetně nových zřizovacích listinách. Ostatní úkony jsou již v kompetenci rady města.