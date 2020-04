ON-LINE ke koronaviru ZDE

Vybrané peníze předal novostrašecký rychtář Jiří Sochor v pondělí 6. dubna starostovi města Karlu Filipovi. „Vybrané peníze se stávají příjmem a bude jimi posílen rozpočet místních dobrovolných hasičů v boji proti Covid-19. Děkujeme těm, kteří určitě nemají peněz na rozdávání a ještě o to málo se dokážou rozdělit,“ byl potěšen Karel Filip.

To všem není jediný dar, který v posledních týdnech obdrželi novostrašečtí hasiči. Například Tomáš Běloušek jim před časem věnoval 10 tisíc korun, někteří jim rovněž darovali potraviny či vodu. „Darů už bylo hodně. Jeden pán, který si nepřál být jmenován, daroval dalších pět tisíc. Ale ti hasiči si to opravdu zaslouží. Například v pondělí ráno dezinfikovali nákupní střediska, prodejny, výdejnu obědů nebo bankomaty, odpoledne byli u požáru a večer jeli pro dezinfekci do Benešova,“ popisuje každodenní zápřah Karel Filip.

Ač novostrašečtí hasiči nejsou profesionálové, podle novostrašeckého starosty fungují velmi dobře. „Je to i tím, že je vede profesionální hasič Martin Vondra, který je velmi šikovný a dokáže kluky dobře usměrnit,“ povšiml si Karel Filip.

V Novém Strašecí ale pomáhají i další. Například vrchní strážník Městské policie Stanislav Jahelka v době svého osobního volna rozvážel se svými kolegy dezinfekci, pečovatelská služba zajišťuje každodenně rozvoz obědů pro 120 až 140 seniorů. Pomáhají organizace i jednotlivci.

„Řekl bych, že se město hodně semklo. Možná je to i tím, že nás není tolik jako ve velkých městech, ale funguje to. Dary nám ale nedávají jen ti, co bydlí na našem území. Třeba v úterý jsem vezl 250 roušek z Milostína do Jednoty,“ upozornil novostrašecký starosta.