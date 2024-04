Co se týče osvětlení, jedná se o přední sál Městské galerie V. Olivy. „Ukázalo se totiž, že osvětlení směřující na stěny je postačující pro vystavené exponáty, ale střední prostor je potřeba dosvítit pro jiné zde pořádané akce – koncerty, besedy, výstavy a je zde sídlo i volebního okrsku. Světla budou mít odděleny vypínače, takže nemusí být rozsvíceny všechny okruhy,“ popsala vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky města Lenka Pelcová.

V galerii je nyní špičkový osvětlovací systém na závěsných lištách, dodaný a instalovaný firmou Kuběnský spol. s r.o., která nabídla dosvícení předního sálu čtyřmi lištovými lampami Extra Wide Flood v celkové výši 113 tisíc korun.

Dále dojde k nasvícení přechodu pro chodce v ulici Čs. armády u domu č.p. 1022 a výměny dvou kusů svítidel, akci provedou Technické služby. U přechodu budou osazeny dvě lampy, to před přechodem a za přechodem. Součástí této akce bude provedena výměna dvou stávajících svítidel na stožáru na náměstí B. Smetany.

„V zimě, když je tma, je místo špatně viditelné a řekl bych i nebezpečné. Tato výměna zajistí, že bude křižovatka dostatečně nasvícena,“ uvedl starosta města Karel Filip.

Radnice plánuje také výměnu 22 plastových oken v domě pečovatelské služby, který sídlí v domě čp. 1166 v ulici Čsl. armády v Novém Strašecí. Konkrétně se jedná o druhé patro a byty č. 14,15,16,17,18,19 a na příslušné chodbě. Okna jsou zapotřebí vyměnit z důvodu netěsnosti. U některých bytů se hýbou rámy oken, špatně se dovírají a mají oběhanou kličku na uzavírání okna. Z deseti firem, zvítězila ve výběrovém řízení firma SVĚT OKEN s.r.o. která provede zakázku za 370 tisíc korun.

Největší investicí je pak výstavba vodovodu a kanalizace v ulicích Tovární a Statková. Délka navrhovaného vodovodu je uvažována v délce 517 metrů. Vodovod rozdělen na tři úseky. Délka navrhované splaškové kanalizace je 271 metrů. Uvažuje se s přeložením stávajícího vedení přes soukromé pozemky do navrhované komunikace. Výstavba by měla být provedena od června letošního roku do září roku 2024. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci stanovena na 8 milionů.