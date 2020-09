Smuteční síň, která se nachází u vstupu do novostrašeckého hřbitova, se dočká kompletní rekonstrukce. Stavebními úpravami nově vznikne sociální zázemí pro personál i pro návštěvníky a přípravna s chladírnou a mrazírnou.

Obřadní síň v Novém Strašecí. | Foto: Deník / Redakce

Stavební úpravy ovšem nezasahují pouze do stávající dispozice, ale i do vzhledu objektu, a to výměnou a úpravou oken a fasádou, která bude zateplena. Dojde rovněž ke změně systému vytápění. Stávající lokální plynová topidla budou nahrazena plynovým kondenzačním kotlem a teplovodním systémem s otopnými tělesy, včetně teplé užitkové vody.