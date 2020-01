„Chceme v letošním roce vypsat architektonickou soutěž na podobu náměstí. V soutěži ovšem nechceme dávat příliš mnoho kritérií, abychom zbytečně neomezovali architekty,” sdělil Rakovnickému deníku starosta města Karel Filip s tím, že samotné práce by pak začaly nejdříve v příštím roce, spíše pak až v letech dalších. Ovšem jedním dechem upozornil, že vše se bude odvíjet nejen od postupu, ale také i na základě finančních možností města. Vedení města odhaduje, že by se celkové náklady mohly pohybovat i v řádech desítek milionů korun. „Konkrétní cena vzejde z konkrétního projektu,” dodal starosta.

Zásadní rekonstrukci Komenského náměstí v Novém Strašecí plánuje vedení města již téměř tři roky, zabývá se jím také výbor pro strategický rozvoj města. V minulém roce pak město na náměstí zveřejnilo možné podoby budoucího centra od studentů architektury.

„Studentky přinesly vnější a nový pohled. Na řadu věcí bychom nepřišli. Je to zahájení diskuze, je to super a nikterak bych to nedémonizoval,“ řekl před časem Pavel Novák.

Oproti současnému stavu studentky navrhly na náměstí vodní prvky, klidové zóny s veřejnou zelení či nová parkovací místa. Náměstí by mělo být vydlážděné. Konkrétní návrh vzejde z architektonické soutěže.