Navýšení částky za realizaci pilotního projektu Door To Door se bude týkat jen prvního roku realizace, kdy město musí pro tento systém nakoupit nádoby na odpad. Další roky bude částka o polovinu nižší než současný náklad na kontejnerové stání č.32, které je umístěno na pomezí Janáčkovy a Sukovy ulice.

Konkrétně bylo vymezeno území na jihozápadním okraji města v docházkové vzdálenosti kontejnerového stání č. 32, které chtějí místní občané zrušit. Jedná se o 46 rodinných domků v ulicích Janáčkova, Sukova, Myslivečkova, U Vodojemu a v závěru ulice Aloise Jiráska. „Podstata tohoto sběru spočívá v tom, že lidé bydlící v těchto domcích dostanou zdarma nádoby na plasty a papír a odpady budou třídit doma. Výsledkem by měla být vysoká vytříděnost a snížení procenta komunálního odpadu vyváženého na skládku,“ přiblížil novostrašecký starosta Karel Filip.

Novostrašecká radnice se rozhodla vyzkoušet projekt Door To Door, tedy zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku. Princip spočívá v tom, že někteří občané budou mít umístěny nádoby na třídění přímo u svého domu. Konkrétně se jedná o lokalitu U Vodojemu. Vedení města si od tohoto projektu slibuje snížení směsného komunálního odpadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.