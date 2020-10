Celý areál prošel v minulých dvou letech zásadní rekonstrukcí za bezmála dvě stě milionů korun, avšak návštěvníci si ho letos ani pořádně neužili. Po jarním uzavření kvůli první vlně pandemie a reklamačních potížích přišlo celkem solidní léto, avšak v září návštěvnost značně poklesla a nyní přišla další rána. „Tržby jsou doposud samozřejmě mnohem nižší, než se očekávalo, a to nejen kvůli uzavření. Plavecké školy prakticky nefungují a když jsme je dvakrát rozjeli, tak pokaždé se po nějaké době uzavřely školy. Pouze první dva zimní měsíce a prázdniny byly solidní, v září už to byla bída,“ shrnul Dušan Godeša, jednatel ÚMK Rakovník.

Ten nechal zatím vypustit malé vnitřní bazény, u ostatních snížil teplotu vody i vzduchu a vyčkává na další vývoj. „Vnitřní velký bazén jsme zatím nevypustili, protože je to záležitost zhruba padesáti tisíc korun, takže ještě počkáme. Jinak řešíme drobné reklamační věci, jako opravu čerpadla či tobogánu, což jsou ovšem drobnosti,“ popisuje Godeša.

Jednatel ÚMK Rakovník také zatím vymýšlí strategii, jak bude postupovat v případě dlouhodobějšího uzavření. V aquaparku má třiadvacet zaměstnanců, kteří zatím budou čerpat zbylé dovolené. „Někteří budou čistit bazény a uklízet, ale to je záležitost několika dní. Poté se s nimi domluvím a přetáhnu je k sobě na firmu na nějaké údržbářské práce. V krajním případě by museli zůstat i doma na šedesáti procentech mzdy,“ uvedl Godeša a zároveň ujistil, že přes všechny ztráty není firma odkázána na pomoc města. „Nějaký cash flow ještě máme, ale vše bude záležet na tom, jak dlouho tato situace bude trvat,“ upozorňuje.

Tyršovo koupaliště zažilo průměrnou sezonu

Letní sezona je u konce také v Tyršově koupališti v Rakovníku a podle provozovatele Romana Jaška i přes všechny nástrahy byla návštěvnost celkem solidní. „Provoz koupaliště byl relativně slušný, i když jsem v některých slunečných dnech očekával lepší návštěvu. I v létě u lidí panovaly určité obavy, na druhou stranu některé dny byly opravdu pěkné a přišlo třeba i šest set lidí,“ vrací se zpět Roman Jašek. Ten si také pochvaloval, že se zde podařilo uskutečnit několik akcí, především Papůfest zaznamenal slušný úspěch.

Jašek by rád pokračoval v rekonstrukci chatek, avšak vše se bude odvíjet od financí města. „Chatky jsou pro nás priorita. Čtyři už jsou kompletně zrekonstruovány, ale ostatní jsou stále v nedostačujícím stavu. Pokud je chceme návštěvníkům nabídnout i mimo letní sezonu, je třeba je modernizovat,“ uvědomuje si provozovatel koupaliště. To se nachází poblíž cyklostezek a tak by chatky mohly sloužit jako nocleh cykloturistům.