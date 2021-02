Z prostranství pomníku První světové války by totiž jednou provždy měly zmizet přeplněné kontejnery na tříděný odpad, které by nahradily kontejnery polozapuštěné. „Je to taková naše ostuda, bohužel jiné umístění než u obecního úřadu a sochy nebylo možné, protože jsou všude svahy a úklidové firmy se ke kontejnerům potřebují dostat. Jsou ale často přeplněné, protože do nich vhazují odpadky nejen návštěvníci hradu, ale také lidé z okolních vsí, aniž by si uvědomovali, kolik stojí jejich vývoz,“ konstatoval krakovecký starosta a zároveň kastelán hradu Jiří Sobek.

Obec už má hotový projekt a náklady se odhadují na sto padesát tisíc až půl milionu korun. „Doufám, že se do této částky vejdeme, záleží totiž také na podloží a my se nacházíme na skále. Na trojici kontejnerů budeme žádat o dotaci,“ doplnil starosta.

Projekt se zpracovává také na výstavbu již zmíněného nového mostu přes Šípský potok, odkud vede silnice na Šípy. Právě tato úzká silnice byla na podzim roku 2018 používána jako neoficiální objížďka v době uzavírky ve Všesulově a denně tudy projelo i několik tisíc aut.

Na stavu mostku se objižďka podepsala

Silnice ani most na takovou zátěž ovšem nejsou vůbec stavěny. „Proto jsem nechal most na nějakou dobu uzavřít. Nyní je průjezdný, ale byl bych hrozně nerad, kdyby se tam něco stalo. Mostek jsme zatím nechali opatřit novým zábradlím, poté, co do předchozího najel kamion, který tam vůbec neměl co dělat. Snad se projekt brzy dokončí a přistoupíme ke stavbě,“ doufá Jiří Sobek.

Po mnohem intenzivnější dopravě muselo vedení obce přistoupit také k sanaci skály ostrohu pod gotickou památkou, ze které se uvolňovaly až padesátikilové kameny. „Skálu zajistila specializovaná firma. Bylo to tam opravdu nebezpečné, jeden čtyřicetikilogramový kámen totiž zasáhl projíždějící auto, kde zrovna spalo dvouleté dítě. Pokud by dopadl o několik decimetrů výš, stalo se neštěstí,“ popsal Sobek.

Krakovečtí by také rádi pokračovali v opravách obecních silnic, které doposud hradili ze svého rozpočtu. „Nyní jsou příjmy přiškrceny, proto bychom rádi na opravy získali dotaci, bez ní by to šlo jen velmi složitě. Složité to bude i s opravou cesty ke Zhoři, naší místní části, kde se nachází bývalý zámek. Krátký úsek tam vlastní čtrnáct vlastníků, z nich některé není možné dohledat, ale snad již letos by tato cesta měla přejít pod státní správu a mohli bychom přistoupit k rekonstrukci,“ plánuje krakovecký kastelán a starosta.

Dlouhodobějším plánem je potom přivést do Krakovce i Zhoře vodu. „Je to záležitost několika let, ale problémy s vodou nás opravdu velmi tíží. Některým občanům voda ve studních došla úplně, takže jsme ji museli několikrát přivézt v cisternách,“ dodává Jiří Sobek.