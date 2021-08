Kulturní centrum v Rakovníku se po velkém finančním výpadku způsobeném lockdownem s nástupem léta začíná vzpamatovávat. Nedávno hostilo letní kino koncert legendární kapely Olympic, který přilákal šest stovek Rakovničanů. Vedení města letos plánuje pořídit do kina nové projekční zařízení, které by výrazně vylepšilo kvalitu obrazu.

V rakovnickém kině se bude promítat z nového projekčního zařízení, které vyjde na bezmála dva miliony korun. | Foto: archiv KC Rakovník

Město schválilo pro letošek na nákup nového projektoru do kina v budově Tylova divadla částku 1,2 milionu, ovšem kulturní centrum žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 432 tisíc korun, a to z důvodu, že v nejnižší nabídce z poptávkového řízení činí celková cena projekčního zařízení 1,9 milionu korun. K úhradě by měl být použit i fond investic kulturního centra, který činí 267 tisíc.