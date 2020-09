Ač je příští zasedání zastupitelů svoláno na 7. prosince, pode Luďka Štíbra by ale nebylo šťastným řešením, aby se dokument určující rozvoj města a jeho podobu schvaloval společně s rozpočtem a dalšími důležitými dokumenty. „Vedle rozpočtu se budou schvalovat třeba příspěvky organizacím a proto, pokud ho firma dokáže ukončit v rozumném termínu, by se mohl schválit v druhé polovině prosince či první polovině ledna na mimořádném zastupitelstvu buď jako samostatný bod, nebo i s nějako méně důležitou záležitostí,“ vysvětluje rakovnický starosta, podle něhož zastupitelé potřebují na schválení tak důležitého dokumentu dostatek času na přípravu.

Luděk Štíbr zároveň očekává živější debatu, neboť zdaleka ne všichni zastupitelé se současným územním plánem souhlasí. „Myslím si ale, že s tím nemusí nutně všichni souhlasit, ale hlavně je důležité územní plán schválit a poté v průběhu příštích měsíců či let řešit nějaké případné změny,“ zdůrazňuje.

Stávající územní plán brzdí například novou studii parkovacích míst. Asi nejméně únosná je situace v blízkosti autobusového a vlakového nádraží, kde navíc nedávno vyrostlo nové obchodní centrum. Právě nad ním by mělo vzniknout velké množství parkovacích míst. „Vybudování parkoviště při cestě k vlakovému nádraží a odboru dopravy je pro nás stěžejní. Spousta lidí, kteří dojíždějí za prací, blokuje celé prostranství kolem autobusového nádraží. Nyní by se tato auta přestěhovala nahoru k trati a uvolnil by se provoz na nábřeží Dr. Beneše, který je tam opravdu šílený,“ povšiml si rakovnický starosta.

Lidé skáčou do silnice mezi auta

Právě v této lokalitě, konkrétně při vjezdu na parkoviště obchodního centra, docházelo poslední dobou při stále frekventovanější dopravě k poměrně nebezpečným situacím. Vedle přechodu se shromažďovali lidé, čekající na jídlo ze stánků. Ti však dostali od města výpověď. „Žádné stánky na té hrázi již nechceme. Lidé tam skáčou do silnice mezi auta a nebylo to tam bezpečné, proto jsme stánkařům nabídli jiné prostory a je na nich, zda je využijí. Každopádně to tam chceme mít prázdné,“ zdůrazňuje Štíbr.

Zatím v Rakovníku platí více než dvacet let starý územní plán, který není v digitální podobě a řada investorů kvůli němu nemůže ve městě uskutečnit své záměry. Například Česká pošta plánuje na vlakovém nádraží výstavbu nového zásilkového depa. Má zpracovaný projekt, ovšem realizace je kvůli starému územnímu plánu nemožná.