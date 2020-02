Na sále Kulturního centra Rakovník se mohli lidé vyjádřit ke změnám, které byly od posledního projednávání na základě připomínek zaneseny do vznikajícího územního plánu a poté je písemně podat na Městský úřad Rakovník. Ke změnám nakonec obdržel městský úřad celkem sedmatřicet podání, k tomu dalších šest stanovisek dotčených orgánů. Jen pro srovnání - po prvním veřejném projednání musel úřad vypořádat více než stovku připomínek. Kdy tak bude svoláno další veřejné projednání, není zatím jisté - vyřízení připomínek není podle zákona časově omezeno.

„V současné chvíli se s připomínkami začínají pracovníci úřadu vypořádávat, lze tedy jen velmi těžko odhadnout, jak dlouho bude proces vypořádávání trvat,” sdělil Jiří Cafourek, mluvčí radnice.

O schválení územního plánu se mluvilo v loňském roce, starosta Luděk Štíbr (ODS) dokonce tehdy zvažoval, že v případě nutnosti by svolal i v závěru roku mimořádné zasedání zastupitelstva.

A ani nyní zatím konkrétní termíny nepadají, i když radnice doufá, že v letošním roce už snad novou podobu dostanou zastupitelé ke schválení. Pokud by k dalším změnám nebyly již připomínky, nový územní plán by měli zastupitelé na stole do třech měsíců.

„Ideální vize, která zazněla také na veřejném projednání, je stále stejná, a to ta, že by se územní plán mohl schvalovat v tomto roce,” reagoval Jiří Cafourek.

Dvacet let starý územní plán

V současné době má město Rakovník územní plán starý dvacet let. I kvůli němu na některých místech vyrostly stavby, které si místní nepřáli. Například před více než dvěma lety se lidé bouřili proti opravě zničené budovy, jež firma rekonstruovala pro účely autobazaru, poblíž kostela sv. Jiljí, což je historická památka podle pověstí starší než samotný Rakovník. Proč to město povolilo?, ptali se tehdy Rakovničané. Odpověď: Kvůli platnosti starého územního plánu. Zatímco v tom novém připravovaném se v okolí nejstarší rakovnické památky počítá již se zelení, v tom stále platném je plocha vedena jako „smíšená” a úřad neměl páky, jak věc zastavit.

Absence nového územního plánu brání nejen rozvoji firem ale i městu - to například nemůže stavět nová parkovací místa u cesty směrem k vlakovému nádraží či u odboru dopravy.