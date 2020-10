Roušky, dezinfekce, rozestupy. To už znali voliči z kola prvního, kdy bylo na Lounsku a Rakovnicku klání o Senát velmi vyrovnané. Ivo Trešl (Starostové a nezávislí) před týdnem zvítězil o pouhých 111 hlasů. V kole druhém, také pod přísnými hygienickými nařízeními, už výběr zástupce regionu do horní komory českého parlamentu tak dramatický nebyl. Rakovnický lékař porazil dlouholetého ředitele lounského divadla Vladimíra Drápala (ODS, TOP09, KDU, KAN) rozdílem 2927 hlasů.

Ivo Trešl



Narodil se 5. července 1972 v Rakovníku, kde pracuje jako lékař. Je radním Rakovníka a členem hnutí STAN. V letech 1986 až 1990 absolvoval rakovnické gymnázium a následně v letech 1990 až 1996 vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 pracuje jako lékař - traumatolog na chirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice Rakovník. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR poprvé kandidoval v roce 2014, získal 9,52 % hlasu.

„Myslel jsem si, upřímně, že to bude vyrovnanější. Počítali jsme s tím, že přijde méně lidí a že to bude boj o každý hlas. Nakonec to byl vyšší rozdíl a jsem poměrně mile překvapen a je to pro mě velký závazek,“ komentoval výsledek vítěz Ivo Trešl.

Lékař, který pracuje jako traumatolog na chirurgickém oddělení rakovnické nemocnice oslavil výhru doma s manželkou se skleničkou vína. Až to situace kolem koronaviru dovolí, plánuje oslavit úspěch s přáteli dobrým českým pivem.

Smutný nebyl nakonec ani poražený Vladimír Drápal, dlouholetý ředitel lounského divadla a v současnosti produkční a kurátor galerie. „Vyhrát může jen jeden. Nejsem vůbec nešťastný. Neberu prohru nijak útrpně nebo smutně, prostě je to tak. Mým hlavním cílem bylo, aby se do Senátu nedostali populisté nebo extremisté. A to se podařilo,“ uvedl. Drápal se také svěřil, že další politické angažmá neplánuje, hodlá se dál věnovat kultuře.

V netypickém obvodě Louny – Rakovník, kde míří k senátním volbám lidé ze dvou různých krajů s často odlišnými problémy, vedl Trešl poměrně přesvědčivě od začátku sčítání. Na „svém“ Rakovnicku dominoval.

Přímo v Rakovníku získal tamní radní 73,6 %, v Novém Strašecí dokonce 74,7 %, v Jesenici například 70,4 %. A podobnou podporu měl i na dalších místech Rakovnicka. „Moc mě to těší a zavazuje,“ potěšily zisky Trešla.

Vladimír Drápal na Lounsku sice vyhrával, ale ne s takovým rozdílem. V Žatci dostal 54,3 % hlasů, v Podbořanech 55,6 %, doma v Lounech 60,2 %. Ivo Trešl ale na Lounsku výrazně neztrácel. A v Postoloprtech dokonce rakovnický lékař vyhrál, získal tam 56,8 % hlasů. „Zdá se, že Rakovnicko chtělo svého senátora více, než Lounsko,“ komentoval výsledky Vladimír Drápal.

Zatímco Trešl dokázal ve druhém kole oslovit a přilákat na svou stranu nové voliče, Drápal oproti prvnímu klání ztratil. Ivo Trešlovi hodilo v prvním kole hlas do urny 7 995 lidí, ve druhém 10 179. Vladimír Drápal měl v úvodu zisk 7 884 hlasů, ve finále pak 7 252. „Rozhodli zřejmě voliči, jejichž kandidát se do druhého kola nedostal a ti se asi více přiklonili na mou stranu,“ myslí si Trešl.

Podobný názor má také Drápal. Na Lounsku, kde v minulosti slavily často volební úspěch levicově orientované partaje, část voličů, kteří v prvním kole volili jiného kandidáta, Drápala nominovaného pravicovými stranami nepodpořila.

A proč Drápal nakonec nedosáhl ani na čísla z prvního kola? Důvodů je podle něj více, jedním z nich ale může být i téma, které se na Lounsku řešilo v posledním týdnu. „Drápal můj hlas nedostane. V kampani jdou proti Babišovi, a pak se s ním na kraji klidně spojí. Naštvalo mě to,“ napsal na sociálních sítích například Marek Duchan. Někteří voliči ODS a TOP09, s jejichž podporou kandidoval, jsou totiž nespokojení s vyjednáváním krajské vlády.

Tyto uskupení se v krajské kampani i celostátně vymezují proti ANO, jenže po krajských volbách, které probíhaly společně s prvním kolem výběru do Senátu, se v Ústeckém kraji vyjednává koalice právě těchto uskupení. A to mohlo některé voliče odradit. „Také jsem to slyšel. Asi mě to poškodilo. Ale nemohl jsem to osobně ovlivnit. Sešlo se několik věcí, proč to nevyšlo, i toto mi ale zřejmě uškodilo,“ myslí si Drápal.

Ve druhém kole byla volební účast, jak je ve volbách do Senátu typické, výrazně nižší. Přišlo 15 % voličů, oproti 34 % v kole prvním.

Okres Louny má po pátém výběru pátého senátora. Zatím nikdo nedokázal křeslo v horní komoře obhájit. Historicky prvním senátorem zvoleným v roce 1996 byl Ivo Havlíček z Prahy. O šest let později ho vystřídal Miloslav Pelc z Nového Strašecí a v roce 2008 se do Senátu dostal Marcel Chládek z Rakovníka. Před šesti lety se senátorkou stala Zdeňka Hamousová ze Žatce, ta ale tentokrát neuspěla. Tehdy získala ve druhém kole 10 837 hlasů, tentokrát obsadila v prvním kole až 4. pozici.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu 2020 - obvod Louny - Rakovník:



1. Ivo Trešl (STAN) 58,39 % 10 179 hlasů

2. Vladimír Drápal (ODS, TOP09, KDU, KAN) 41,60 % 7 252 hlasů