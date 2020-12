Začít se mělo původně až v pátek, nakonec se ale testuje už od středy, kdy ještě přicházeli i pedagogičtí pracovníci. Učitelů ale nebylo mnoho, denně se jich v posledních dvou týdnech nechávalo testovat dvanáct až patnáct.

U veřejnosti je to jiné. Během pátečních čtyř hodin bylo podle náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéty Palkové na testech skoro sedmdesát lidí. „To už je na hraně personální kapacity,“ připomněla.

Výsledek do deseti minut

Jak uvedla jedna z otestovaných, antigenní test byl opravdu velice rychlý. „Opravdu jsem to nečekala. Hned jak jsem přišla, mě pozvali dovnitř, akorát si mě ještě zaregistrovali, protože nejsem rakovnická. Odeslali mě hned vedle, paní mi udělala výtěr nosu, což moc příjemné nebylo, ale byla to vteřinka, takže se to dalo vydržet. Už za deset minut jsem znala výsledek,“ podělila se se svými zkušenostmi dáma, která test absolvovala kvůli tomu, že plánuje vánoční návštěvu své maminky.

Na sobotní osmihodinovou testovací dobu je objednaných sto padesát lidí. „To je plná kapacita, následně na další dny máme naplánováno kolem sedmdesáti lidí,“ vysvětlila Palková.

Z testovaných učitelů byla čtvrtina nakažených, mezi ostatní veřejností méně než deset procent. „Co se týče věku, chodí všechny generace kromě dětí,“ poznamenala náměstkyně Palková a dodala, že vedle antigenních testů je stále větší zájem také o PCR odběry.