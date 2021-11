Křivoklát byl po velkou část jara uzavřen, navíc mohl na prohlídky jen omezený počet návštěvníků – konkrétně třicet z padesáti možných. To se samozřejmě na určitém úbytku oproti předloňskému – ještě necovidovému – roku podepsalo. „I tak se ale nedá říci, že by návštěvnost poklesla. Celkový počet je menší, ale v době, kdy byl hrad otevřen, byla návštěvnost normální. I v době chladnějšího počasí přijde za den kolem tří set návštěvníků,“ podotkl kastelán Petr Slabý.

Říjnovým koncem standardní turistické sezony ale život na Křivoklátu zcela neutichl. Naopak. Správa hradu stále počítá s uskutečněním Královského adventu, který by měl začít 4. prosince. Zda se ovšem uskuteční v plném rozsahu, bude záležet na aktuálních podmínkách.

Kladně sezonu hodnotí i na Krakovci. Ten zaznamenal vloni přes epidemii rekordní zájem, letos je návštěvnost srovnatelná, ne-li vyšší. „Letní i dosavadní podzimní období bylo podobné jako vloni, třeba za poslední víkendy i v době chladného počasí přišlo dvě stě lidí. Ale celkově byl říjen oproti září slabší, a to nejen kvůli mrazivějším dnům, ale podle mého názoru i kvůli neradostným zprávám v televizi o šíření nákazy,“ myslí si kastelán Jiří Sobek.

Ten plánuje ještě zimní prohlídku hradu, to ovšem v případě, že napadne sníh. „Nesmí to být však pouze poprašek, ale opravdové závěje, aby to mělo tu pravou atmosféru. Krakovec zahalen sněmem vypadá úplně jinak,“ pronesl Sobek.

S nadějí se kastelán dívá na příští rok. Mohlo by už totiž dojít i ke zpřístupnění unikátní kaple. „Projekt je hotový, ale zda tomu tak bude, je zatím jen přání. Uvidíme, jaká bude realita,“ potvrdil kastelán.