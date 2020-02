Jesle jsou v dnešní době spíše raritou, v Rakovníku ovšem existují nepřetržitě desítky let. Již osmadvacátým rokem je provozuje město a zájem o ně je pořád velký. V současné době mají kapacitu šestnácti dětí a ta je již několik let kromě letních měsíců zcela naplněna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/David Taneček

Do jeslí jako malá chodila i Ludmila Polcarová z Rakovníka, která jejich přítomnost vítá, ač svoji dcerku do jeslí umístit neplánuje. „Já chci být s malou doma co nejdéle, ale určitě jsou jesle dobré pro ty, kteří to tak mít nemohou a musí do práce,“ myslí si.